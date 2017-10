Polar OH1: sensore di rilevazione del battito cardiaco da polso per gli orologi che ne sono privi

Gli sportwatch e fitness band con sensore di battito cardiaco integrato hanno provocato un repentino prepensionamento delle fasce cardio pettorali. La comodità di poter uscire a correre o in bici, o ancora andare in palestra, senza dover indossare la fascia pettorale è uno dei grandi vantaggi della più recente generazione di orologi GPS dedicati allo sport. La fascia pettorale va stretta al punto giusto - se no scivola e cade o stringe troppo - va inumidita prima dell'uso, con d'inverno la classica sensazione di appoggiare una cosa gelata al proprio petto.

In molti vorrebbero quindi sfruttare le potenzialità della rilevazione del battito cardiaco al polso, ma magari hanno da poco acquistato il proprio orologio GPS senza questa caratteristica e non hanno il budget per affrontare un nuovo acquisto. Per essi iPerGO presenta ora il nuovo sensore ottico da braccio per la rilevazione cardiaca Polar OH1. Compatibile con sportwatch, smartwatch e fitness tracker, utilizza un sistema di lettura ottica del battito cardiaco a 6 LED.

La batteria del sensore Polar OH1 ha un’autonomia fino a 12 ore di allenamento e può essere ricaricata tramite l’apposito adattatore USB incluso nella confezione del prodotto; inoltre il rilevatore da polso è impermeabile fino a 30 metri, assicurando quindi anche la possibilità di utilizzo in acqua.

Il sensore della frequenza cardiaca da braccio a lettura ottica Polar OH1 è distribuito in Italia da iPerGO ed è disponibile al prezzo al pubblico consigliato di 79,90 €.