Pebble, arriva l'aggiornamento che permetterà agli smartwatch di funzionare per ''sempre''

Pebble è stata acquisita da FitBit qualche mese fa e la notizia non può che aver fatto il giro del mondo. La startup che in qualche modo aveva per prima introdotto gli smartwatch da affiancare agli smartphone ha deciso di vendere tutti i propri brevetti al leader del momento nel campo dei wearable. Un'acquisizione che ha destato preoccupazione soprattutto per tutti gli utenti che avevano acquistato gli orologi marcati Pebble e che vedevano un futuro con un prodotto praticamente annullato. Da qui la notizia di oggi di un aggiornamento "salva" Pebble e che permette di far funzionare gli orologi anche nel momento in cui i server dell'azienda smetteranno di funzionare.

"Stiamo lavorando duramente per assicurarci che gli utenti possano continuare a godere della loro esperienza sugli smartwatch Pebble il più a lungo possibile. Siamo felici di condividere i progressi realizzati finora con i Pebblers e come una parte dei nostri continui sforzi permettano di onorare l'eredità, l'ecosistema ma anche le funzionalità di Pebble in futuro".

L'aggiornamento appena rilasciato, sia per iOS che per Android, permetterà agli utenti di non veder morire il proprio smartwatch anche successivamente alla chiusura dei server da parte di FitBit. In questo caso gli orologi non saranno più collegati al cloud o ai server ma potranno comunque continuare a funzionare. Le applicazioni potranno comunque essere scaricate e tutti gli aggiornamenti firmware potranno essere caricati. E' chiaro comunque che tutto questo ha dei riscontri anche negativi sull'usabilità da parte degli utenti.

Nella nota dell'aggiornamento dell'applicazione, infatti, viene chiaramente esplicitato il fatto che alla chiusura dei server non sarà più possibile raccogliere i dati sulla salute e i vari rapporti di telemetria saranno rimossi. Oltretutto non sarà più possibile aggiungere funzionalità agli smartwatch e in questo caso dunque gli utenti manterranno l'utilizzo dell'orologio con alcune limitazioni e senza la speranza di un vero sviluppo del codice.

Finisce dunque l'era degli smartwatch Pebble, orologi digitali che con l'adozione di un display E-Ink poco dispendioso di batteria e sempre visibile anche sotto la luce diretta del sole, avevano fatto la fortuna di molti. I Pebble sono stati da molti ritenuti dispositivi "cheap" nel mondo dei wearable, amati ma anche odiati dagli utenti. Oggi i tempi sono quelli di orologi con display definiti, colorati e con funzionalità sempre maggiori e chissà se FitBit, leader in questo difficile mondo di indossabili, realizzerà nuovi prodotti prendendo spunto proprio dai Pebble.