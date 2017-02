Orologio per il fitness TomTom Spark Cardio+Music da 159,99 Euro su Amazon

Segnaliamo un'offerta molto interessante per gli amanti del fitness o anche per chi vuole migliorarsi con costanza monitorando tutti i progressi. TomTom Spark Cardio+Music è in offerta su Amazon a 179,00 Euro nella sua versione Premium, a fronte di un prezzo tradizionale di circa 220 Euro. Si tratta di un orologio con GPS e cardiofrequenzimetro integrato con 3GB di storage per immagazzinare la musica e ascoltarla anche senza abbinare uno smartphone esterno. Se indossato durante la giornata monitora automaticamente tutte le attività grazie ai vari sensori integrati (anche la qualità del sonno), mentre trovate tutte le specifiche tecniche nell'inserzione di Amazon che trovate poco sopra. Per chi non è interessato all'aspetto premium del modello in offerta consigliamo la variante standard, che costa al momento 159,00 Euro e integra tutte le funzionalità del top di gamma.