Orologio GPS e fascia cardio per correre? L'offerta di oggi su Polar M400 è imperdibile

Pensando agli orologi GPS da corsa Garmin è certamente il primo nome che viene in mente, ma chi ha cominciato a fare attività sportiva prima dello sbarco nel mondo consumer dei GPS sicuramente ricorderà come ai tempi dei semplici cronometri e dei cardiofrequenzimetri Polar fosse uno dei marchi maggiormente sulla cresta dell'onda.

Molti sportivi sono rimasti legate a questo nome e tutt'ora il marchio offre prodotti di primo piano, oggi anche nella categoria degli sportwatch dotati di GPS. Polar M400 appartiene a questa schiera e l'offerta di oggi di Amazon che mette il bundle orologio GPS con fascia cardio Smart Bluetooth è una di quelle da non perdere. L'offerta vale per tutte le livree (nero, blu, bianco e rosso) tranne per il rosa.

Polar M400 è un orologio che unisce le potenzialità di uno sportwatch professionale a quelle di un activity tracker da indossare 24/7, in grado anche di portare al polso le notifiche di smartphone iOS e Android. L'orologio raccoglie i passi fatti durante la giornata e monitora il sonno e quando si parte per gli allenamenti utilizza il GPS per tenere traccia di tutti i parametri e indossando la fascia pettorale fornisce una lettura precisa dell'andamento del battito cardiaco. Il prezzo di 109,90€ è davvero molto invitante e consigliamo il prodotto a tutti quelli che sono alla ricerca di uno sportwatch serio per i propri allenamenti senza dover spendere una fortuna.