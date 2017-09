Offerta Amazon per Garmin Fenix 3: sconto del 40% a 289 Euro

Gli appassionati di sport e fitness troveranno piuttosto interessante una delle offerte Amazon di oggi, tramite la quale è possibile accaparrarsi lo smartwatch Garmin Fenix 3 al prezzo di 289,00 Euro rispetto al prezzo già fortemente scontato di circa 350,00 Euro normalmente praticato nelle recenti settimane.

Si tratta di un orologio che integra modulo GPS/GLONASS, bussola a tre assi e altimetro barometrico così da poter registrare tutti i dettagli relativi ai nostri allenamenti e analizzare in maniera approfondita le nostre prestazioni. E' possibile scegliere vari profili di allenamento preimpostati, dalla corsa al ciclismo, dallo sci al nuoto, passando per arrampicata e trail running, così da poter avere un resoconto più attinente a quella che è la nostra effettiva attività fisica. Il display a colori antiriflesso consente una perfetta leggibilità in tutte le condizioni, mentre la batteria assicura fino a svariati giorni di autonomia.

Manca il sensore di battito cardiaco al polso, che può essere sostituito da una fascia cardio HRM-Run. In alternativa è possibile rivolgersi al modello Garmin Fenix 3 HR che include il sensore di battito cardiaco per un'analisi ancor più completa. Su Amazon si trova a 359,00 Euro.