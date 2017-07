Oculus al lavoro su 'Pacific', visore per VR stand-alone a 200$. Esordio nel 2018

Oculus sarebbe al lavoro su un nuovo visore per la realtà virtuale che, contrariamente a Oculus Rift o a prodotti come il Samsung Gear VR, non avrebbe bisogno di un dispositivo terzo per funzionare. Il prezzo di vendita dovrebbe essere di circa 200$.

L'informazione arriva da Bloomberg, che afferma che il dispositivo verrà lanciato il prossimo anno e sarà abbastanza piccolo e leggero da poter essere riposto in uno zaino o in una borsa ed estratto per vedere contenuti anche in viaggio, ad esempio su un aereo.

Il nome in codice del dispositivo è "Pacific", e dovrebbe essere più leggero del Samsung Gear VR (presumibilmente con uno smartphone al suo interno). Sotto il cofano dovrebbe essere presente un processore Qualcomm Snapdragon, mentre l'interfaccia utente dovrebbe essere simile a quella del Gear VR - probabilmente anche a causa della collaborazione tra Oculus e Samsung nello sviluppo del visore.

Oculus non sarebbe la sola a lavorare a un visore per la realtà virtuale che non necessita di un dispositivo terzo per funzionare: anche HTC e Lenovo sarebbero al lavoro su un prodotto simile.

In ogni caso, questi dispositivi hanno una capacità di calcolo relativamente limitata che non permette di ottenere risultati paragonabili a quelli dei visori da collegare ai PC. La realtà virtuale sembra però destinata a muoversi verso la mobilità, seppur questi siano ancora soltanto i primi passi in questo settore.