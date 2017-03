Oculus abbassa il prezzo del bundle Rift, VR ora più accessibile

E' trascorso circa un anno dal debutto commerciale di Oculus Rift, assieme a HTC Vive il primo visore per la realtà virtuale da collegare ad un PC e disponibile per tutti i consumatori. Annunciato con il prezzo di 599 dollari, tasse escluse, nel mercato nord americano Oculus Rift ha avuto problemi iniziali di produzione che hanno ritardato nei primi mesi la distribuzione di tutti i kit preordinati dai clienti.

Assieme al visore Rift Oculus ha introdotto sul mercato anche i due controller Touch, previsti in commercio nella primavera 2016 ma giunti in vendita solo dal mese di dicembre. Questi controller sono stati proposti da Oculus al prezzo di 199 dollari, sempre tasse escluse, alla coppia.

L'azienda ha annunciato un ribasso di prezzo per il bundle Rift più controller Touch: il listino è sceso a 598 dollari, con un calo netto di 200 dollari rispetto al prezzo precedentemente in vigore. Il calo di prezzo riguarda anche i controller Touch, che vengono ora proposti individualmente per coloro che già possiedono un visore Oculus Rift al prezzo di 99 dollari la coppia. E' possibile acquistare altri controller Touch addizionali, a prezzo di 59 dollari a controller.

Grazie alla riduzione di prezzo Oculus può ora vantare di avere la soluzione VR per PC più economica presente sul mercato; HTC Vive, comprendente visore e controller, viene al momento attuale venduta a 799 dollari di listino ufficiale sempre tasse escluse. Non è per questo motivo da escludere una possibile riduzione del prezzo anche di HTC Vive, così da posizionarsi sullo stesso livello di Oculus Rift.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'azienda a questo indirizzo.