MyKronoz ZeTime: lo smartwatch con le lancette arriva su Kickstarter

Avevamo incontrato MyKronoz ZeTime al Mobile World Congress mossi da grande curiosità. Si tratta infatti dello smartwatch come tutti lo vorrebbero: con le lancette. La tecnologia per 'bucare' il display è attualmente sotto richiesta di brevetto e caratterizza in modo esclusivo questo smartwatch, che fa l'orologio anche quando non c'è più autonomia per i servizi smart. Il movimento che fa girare le lancette è elettronico e fa leva sulla stessa batteria della parte smart, ma è talmente parco di energia da poter funzionare per trenta giorni anche quando lo smartwatch è scarico.

Quando abbiamo incontrato MyKronoz ZeTime dal vivo al Mobile World Congress 2017 di Barcellona abbiamo posto una delle domande sollevate da voi utenti: 'Cosa succede se mi arriva un messaggio e le lancette sono davanti?'. Semplicemente si spostano, visto che il movimento è digitale e non meccanico. Una volta letto il messaggio tornano al loro posto.

Previsto per la seconda metà dell'anno, ora ZeTime si presenta su Kickstarter, dove ha rappresentato un vero e proprio successo. A fronte di un target di $50.000 la campagna (a 27 giorni dalla chiusura) ha già raccolto più di $700.000 di finanziamenti. Per avere lo smartwatch come riconoscimento la quota minima è di $139, con ancora molti esemplari disponibili, a fronte di un prezzo di listino che poi sul mercato sarà di $199.