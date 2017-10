Molteplici dispositivi per lo sport e non solo su Geekbuying con sconti fino al 66%

Sul portale di vendite online Geekbuying ecco che giungono notizie interessanti riguardanti alcune offerte per gli utenti votati al fitness. In questo caso parliamo di prodotti come wearable ma anche di action cam o addirittura di uno scooter elettrico che vengono messi in forte sconto solo per un periodo di breve durata e per poche unità. Gli sconti spaziano e possono raggiungere addirittura il 66% con la possibilità dunque di ottenere prodotti ad un prezzo decisamente stracciato. Li abbiamo elencati e potete acquistarli direttamente dal link specifico che vi rimanderà direttamente alla pagina del prodotto.

TICWATCH S SPORT - Compralo su Geekbuying Prezzo: a 161.07€



TICWATCH S SPORT è uno smartwatch per chi ama lo sport e dunque correre. Possiede un display da 1.4 pollici OLED dalla risoluzione di 400x400 pixel con un processore MediaTek MTK2601 capace di raggiungere clock ad 1.2GHz in Dual Core. Presenti anche 512MB di RAM, 4GB di memoria interna ed una batteria da 300mAh. A tutto questo si aggiunge anche la solita connettività con il Bluetooth 4.1 ma soprattutto funzionalità importanti come il rilevamento del battito cardiaco, dei passi ma anche funzionalità da vero smartwatch.

XIAOMI MIJIA 4K - Comprala su Geekbuying Prezzo: Da 169.55€ a 110.21€



XIAOMI MIJIA 4K è la nuova Action Camera del produttore cinese che permetterà di registrare video fino alle risoluzioni 4K. In questo caso le specifiche tecniche della nuova action camera sono decisamente interessanti visto che si parla di un processore Abarella A12S75 capace di immagazzinare immagini e riprese anche in situazioni difficili. La fotocamera possiede un sensore a 7 lenti IMX217 con f/2.8 ma angolo di visuale pari a 145 gradi, una batteria da 1450 mAh e connessioni Wi-Fi e Bluetooth per il supporto sia ad Android che ad iOS. Interessante nell'offerta la presenza di varie custodie di cui una anche per immergere la fotocamera durante le nuotate. che permetterà di registrare video fino alle risoluzioni 4K. In questo caso le specifiche tecniche della nuova action camera sono decisamente interessanti visto che si parla di un processore Abarella A12S75 capace di immagazzinare immagini e riprese anche in situazioni difficili. La fotocamera possiede un sensore a 7 lenti IMX217 con f/2.8 ma angolo di visuale pari a 145 gradi, una batteria da 1450 mAh e connessioni Wi-Fi e Bluetooth per il supporto sia ad Android che ad iOS. Interessante nell'offerta la presenza di varie custodie di cui una anche per immergere la fotocamera durante le nuotate.

XIAOMI M365 SCOOTER ELETTRICO - Compralo su Geekbuying Prezzo: Da 423.89€ a 339.11€



XIAOMI M365 SCOOTER ELETTRICO potrà rendere gli spostamenti nelle città decisamente più veloci e sicuramente più "green". Tecnicamente lo scooter è dotato di un doppio sistema di frenata con dischi ventilati e sistema E-ABS. Per l'alimentazione parliamo di una batteria da 18.650 mAh con una capacità pari a 280Wh che permetterà agli utenti di muoversi per oltre 30km con una sola ricarica. Interessanti anche le funzionalità per il recupero energetico cinetico ma anche il design pieghevole in soli 3 secondi e dal peso di soli 12.5 kg facilmente trasportabile.

XIAOMI HUAMI AMAZFIT Pace - Compralo su Geekbuying Prezzo: Da 193.92€ a 89.01€



XIAOMI HUAMI AMAZFIT Pace è lo smartwatch dell'azienda cinese capace di essere utilizzato anche durante le sessioni di allenamento grazie ai materiali resistenti ma anche alla presenza di sensori per il rilevamento del battito cardiaco. Tecnicamente possiede un display da 1.34 pollici capacitivo con risoluzione di 320x300 pixel. Memoria da 512MB di RAM e di 4GB per l'archiviazione. Batteriada 280mAh capace di usare l'orologio per oltre 5 giorni in modalità "running". Si perché lo smartwatch potrà essere usato per gli allenamenti grazie soprattuto alla presenza dell'applicazione che permetterà anche di programmare gli stessi. Tecnicamente possiede un display da 1.34 pollici capacitivo con risoluzione di 320x300 pixel. Memoria da 512MB di RAM e di 4GB per l'archiviazione. Batteriada 280mAh capace di usare l'orologio per oltre 5 giorni in modalità "running". Si perché lo smartwatch potrà essere usato per gli allenamenti grazie soprattuto alla presenza dell'applicazione che permetterà anche di programmare gli stessi.

CUFFIE SYLLABLE D3X - Comprale su Geekbuying Prezzo: Da 18.64€ a 11.01€



Le cuffie SYLLABLE D3X sono delle in ear per tutti coloro che vogliono ascoltare la musica durante l'allenamento. In questo caso non hanno cavo di collegamento con gli smartphone essendo bluetooth e dunque potranno essere utilizzate con qualsiasi dispositivo sia android che iOS. Design bello da vedere ma anche comode da utilizzare e posseggono una batteria capace di mantenerle attive per oltre 4 ore di riproduzione. Sono anche impermeabili e dunque potranno essere usate anche in situazioni meteo difficili.