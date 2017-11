Microsoft HoloLens, previsto a dicembre l'arrivo in Italia

Alla conferenza Future Decoded tenuta a Londra Microsoft ha annunciato l'espansione della disponibilità del suo visore per la realtà aumentata. Microsoft Hololens arriverà l'1 dicembre in 29 ulteriori mercati rispetto ai 10 in cui è attualmente disponibile. Il visore è stato disponibile negli USA, nel Regno Unito, in Giappone, Germania, Francia, Canada, Australia, Cina, Irlanda, Nuova Zelanda; ma a breve arriverà in molti altri mercati, fra cui anche quello italiano.

L'obiettivo non è quello di diffondere il dispositivo fra le masse, ma di offrire ad aziende e compagnie di terze parti la possibilità di sfruttare la tecnologia e sviluppare software per la realtà aumentata. Oltre l'Italia i nuovi mercati in cui è possibile ordinare HoloLens sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

Lorraine Bardeen, General Manager di HoloLens and Windows Experiences, ha annunciato diverse nuove funzionalità che verranno introdotte sul visore per mezzo di un aggiornamento software: "I nostri clienti amano Skype su HoloLens, tuttavia hanno richiesto alcune migliorie. Sono entusiasta di dichiarare che nel primo trimestre del prossimo anno implementeremo nuove funzionalità basate su Microsoft Teams e Azure Active Directory. I nostri clienti potranno lavorare in maniera più efficace con la loro infrastruttura IT attuale".

Microsoft ha anche parlato di alcune delle compagnie che utilizzano HoloLens in maniera profittevole, come ad esempio Ford che sfrutta la realtà aumentata in alcuni passaggi delle fasi produttive nel processo di design industriale di alcuni dei propri prodotti. HoloLens è stato inoltre usato da altre compagnie per l'assistenza da remoto, per le procedure di training e nei processi di design. Il costo del visore è attualmente proibitivo per l'utente comune, ma non è naturalmente a quest'ultimo che HoloLens si rivolge, almeno in questo stadio della sua esistenza.

Microsoft HoloLens viene proposto sul sito ufficiale a 3000 dollari nella sua variante Development Edition, mentre per la Commercial Suite è necessario sborsare 5000 dollari.