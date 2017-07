Louis Vuitton presenta Tambour Horizon: lo smartwatch da 2.300 Euro

Anche Louis Vuitton entra nel mondo della tecnologia e degli smartwatch presentando ufficialmente il suo nuovo Tambour Horizon: un orologio digitale capace di coniugare il design e la grande moda con la tecnologia di ultima generazione. In questo caso il nuovo wearable non sarà chiaramente alla portata di tutti soprattutto per il prezzo a cui sarà venduto visto che parliamo di 2.300 Euro o di 2.800 Euro per la versione più sofisticata.

E' palese che il design del nuovo smartwatch sia una prerogativa per l'azienda che comunque non ha tralasciato anche le funzionalità realizzandone alcune specifiche per tutti coloro che si troveranno a dover viaggiare. A livello tecnico il primo smartwatch dell'azienda possiede una cassa in acciaio inossidabile, sia spazzolato che lucidato, completamente circolare con un display AMOLED da 390x390 pixel con diagonale da 1.2 pollici. Internamente presente il nuovo Snapdragon Wear 2100 di Qualcomm con 512MB di RAM e 4GB di memoria interna per il sistema operativo ma anche per l'installazione delle applicazioni. Connettività presente con Wi-Fi 802.11b/g/n per utilizzare il device anche senza obbligatoriamente connetterlo ad uno smartphone. Assente invece il cardio frequenzimetro che dunque non permetterà agli utenti di monitorare il cuore come anche assente un modulo LTE per connessioni in esterno.

Ma è senza dubbio il design la particolarità di questo dispositivo con una cassa spessa 12.5 millimetri capace di confonderlo facilmente ad un comune orologio non tecnologico. Louis Vuitton ha voluto renderlo oltretutto adatto a chiunque voglia acquistarlo visto che propone sei versioni dello smartwatch che si differenziano per materiale, corona e cinturino che risulta oltretutto intercambiabile con oltre 60 modelli di cui 30 per le donne e 30 per gli uomini.

Interessante come detto la presenza di Android Wear 2.0 che permetterà a tutti gli utenti che avranno la fortuna di poterlo acquistare di usufruire di tutte le novità del nuovo sistema operativo di Google dallo store delle applicazioni integrato alle risposte rapide ai messaggi ma anche ad Android Pay e le nuove watchfaces. In tutto questo però anche Louis Vitton ha voluto impreziosire il proprio orologio con quadranti personalizzati ma anche applicazioni come My Fight o City Guide che permetteranno agli utenti di usare in modo ancora più gratificante il device.

Il nuovo Louis Vuitton Tambour Horizon viene venduto anche in Italia ad un prezzo a partire da 2.300€ che potrebbero raggiungere facilmente i 2.800€ con alcune personalizzazioni come i cinturini o la cassa del device. Da tener presente anche l'applicazione sviluppata dall'azienda appositamente per far funzionare al meglio il nuovo smartwatch e che potrete installare sia su smartphone Android sia su device iOS.