Lo smartwatch Huami Amazfit Bip Lite in versione Sport in preordine su Geekbuying a soli 65.05

Il nuovo smartwatch Huami Amazfit Bip Lite di Xiaomi è stato presentato solo pochi giorni fa dall'azienda ma lo possiamo trovare già in preordine direttamente sul sito di Geekbuying con un allettante sconto promozionale che porta il prezzo del nuovo smartwatch a soli 65.05€ nella sua versione in lingua inglese grazie al coupon promozionale HUAMIBIPLITE. In questo caso sappiamo come il nuovo smartwatch dell'azienda cinese abbia ricevuto sin dalla sua presentazione gli onori della stampa risultando interessante da un punto di vista tecnico, da un punto di vista estetico ma anche e soprattutto per il prezzo al quale viene venduto.

In questo caso il nuovo smartwatch dell'azienda possiede un display rettangolare da 1.28 pollici con finitura 2.5D, pannello in vetro Gorilla Glass e dalla risoluzione di 176x176 pixel. A livello tecnico il nuovo orologio vede la presenza di una batteria da 190 mAh che a detta dell'azienda riuscirà a mantenere attivo l'orologio addirittura per oltre 45 giorni in completa funzionalità o superare i 4 mesi disattivando le notifiche.

Chiaramente il nuovo Amazfit Bip Lite possiede tutto quello che gli utenti votati al fitness vorrebbero da uno smartwatch. Parliamo del sensore per la misurazione del battito cardiaco, il conteggio dei passi ma anche la misurazione del sonno. Presente il GPS che dunque permetterà agli utenti di rilevare dislivelli, ritmo nelle camminate o negli allenamenti. Non solo perché permette anche grazie al software integrato da Xiaomi di capire quando l'utente sta realizzando camminate o quando invece sta correndo o andando in bici. Da non dimenticare anche la presenza della certificazione IP68 per utilizzarlo anche in acqua.

In questo caso il nuovo Amazfit Bip Lite di Huami viene messo in pre ordine du Geekbuying ad prezzo di 65.05€ grazie all'inserimento in fase di completamente dell'acquisto del codice promozionale HUAMIBIPLITE. Ricordiamo che la versione venduta possiede come lingua di sistema preimpostata l'inglese. Per ogni informazione sul prodotto potete raggiungere la pagina del rivenditore.