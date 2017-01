LG Watch Style: in arrivo al MWC 2017 al prezzo di 249$

Il Mobile World Congress di Barcellona si avvicina e con esso tutte le indiscrezioni che solitamente ruotano intorno ad un nuovo prodotto in arrivo. Le ultime notizie riguardano il nuovo smartwatch in arrivo con LG: il Watch Style. Uno dispositivo ultra tecnologico pronto a ribadire la volontà da parte dell'azienda cinese di credere ancora nel mondo dei wearable e dunque in Android Wear 2.0, che come sappiamo dovrebbe essere rilasciato il prossimo 9 febbraio in tutto il mondo.

In questo caso avevamo visto una prima immagine comparsa in rete che ritraeva proprio i due prodotti di LG che con ogni probabilità vedranno la luce durante il prossimo evento mediatico di Barcellona del MWC 2017. Parliamo di LG Watch Style e LG Watch Sport i quali permetteranno, proprio per le loro specifiche tecniche e per il loro design, di poter essere scelti da una duplice clientela. Se nella prima immagine apparsa qualche giorno fa avevamo visto entrambi i modelli, in questo caso le nuove immagini ci portano ad osservare in maniera più dettagliata il nuovo LG Watch Style, ossia quella versione che potrebbe avvicinarsi ad un pubblico che nello smartwatch cerca anche lo "stile" oltre alle funzionalità e alle specifiche.

Proprio dall'immagine è possibile osservare come LG segua lo stile di un prodotto con cassa circolare, fondamentalmente perché negli anni si è visto come al pubblico piaccia utilizzare uno smartwatch che sia il più fedele possibile ai classici orologi "non tecnologici". Per questo oltre ad una cassa completamente circolare, LG, ha deciso di proporre nel nuovo Watch Style anche cinturini in pelle. A livello di specifiche tecniche purtroppo le fonti non permettono svelare molto ma una novità importante è certamente quella del prezzo che questo nuovo orologio ultra tecnologico potrebbe avere. Sì perché secondo le ultime notizie provenienti da AndroidPolice, il nuovo LG Watch Style verrà proposto agli utenti ad un prezzo di 249 dollari che potrebbe dunque tramutarsi in 249€ per i paesi europei.

Un prezzo che risulta essere in linea con quello dei passati dispositivo e che potrebbe divenire interessante se LG ponesse un qualche aspetto nuovo allo smartwatch, anche a livello tecnico. La stessa fonte dichiara come LG Watch Sport potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo maggiorato rispetto a quello dello Style di circa 100$. Un surplus dovuto essenzialmente alla presenza su quest'ultimo modello di una modulo LTE, sensore NFC, il rilevatore del battito cardiaco ed un display a risoluzione maggiore.