LG Watch Style e Watch Sport: ecco l'anteprima dei nuovi smartwatch con Android Wear 2.0

Il MWC 2017 per LG non è stato solo presentazione del nuovo LG G6 ma ha permesso anche di scoprire come si comportano i nuovi smartwatch dell'azienda. Sì perché i nuovi LG Watch Style e Sport, presentati durante i primi giorni di febbraio con l'arrivo del nuovo Android Wear 2.0, hanno caratterizzato la scena allo stand di LG durante i giorni della fiera di Barcellona. Sappiamo bene come i nuovi LG Watch Style e Sport siano stati progettati sotto la super visione di Google e che siano i primi smartwatch con la nuova versione di Android Wear 2.0 e le sue feature come la presenza del Play Store e la possibilità di rispondere ai messaggi con i comandi vocali, con la video scrittura o con la tastiera digitale.

I due smartwatch si differenziano soprattutto per il design dove lo Style si affida più ad uno stile elegante, minimale e raffinato che permette di indirizzare lo smartwatch anche ad un pubblico femminile. Il nuovo LG Watch Sport invece possiede una ghiera ed una cassa decisamente più importante con la caratteristica anche di poter utilizzare una sim dati per la ricezione delle notifiche senza l'abbinamento allo smartphone. Abbiamo avuto occasione di provarli e vi riportiamo quindi le nostre impressioni sui nuovi LG Watch Style e Watch Sport.