LG Watch Style e Sport ufficiali. I primi smartwatch con Android Wear 2.0

I nuovi LG Watch Style e Sport sono stati presentati ufficialmente. Sono i primi smartwatch con Android Wear 2.0 e propongono all'utente novità non solo in seno al nuovo firmware di Google ma anche e soprattutto un nuovo design, nuovi materiali e soprattutto una nuova concezione di utilizzo che in Android Wear ancora non era stata finalizzata. Parliamo di due versioni di smartwatch che cercano di raggiungere due diverse categorie di utenti: uno più bello ed elegante da vedere ed uno invece più sportivo e quindi anche più "massiccio".

LG Watch Sport

Il nuovo LG Watch Sport è dunque un prodotto votato per gli uomini o per tutti coloro a cui piace avere al polso un orologio importante sia per dimensioni che per stile. Il nuovo smartwatch di LG possiede una scheda tecnica di tutto rispetto visto che il suo display circolare possiede una dimensione di 1.38 pollici con risoluzione di 480x480 pixel. Oltre a questo possiede i moduli NFC come anche il chip integrato per il GPS ma anche 768 MB di RAM, il sensore dei battici cardiaci ed una batteria da 430 mAh.

Oltre a questo lo smartwatch ha la particolarità di possedere la certificazione IP68 e dunque di poter essere utilizzato in ogni tipo di situazione ambientale essendo protetto sia da polvere che da acqua. Importante il suo spessore da 14.2 centimetri ma con una cassa che è stata realizzata in acciaio inossidabile. Presente anche un modulo per la connettività 3G ed LTE che permetterà di utilizzare lo smartwatch anche senza doverlo per forza collegare ad uno smartphone.

Interessante da notare come il nuovo LG Watch Sport non permetta di cambiare il proprio cinturino. Sì perché LG ha deciso di fissarlo con delle viti T5 Torx alla cassa dell'orologio. Una scelta che sembra essere stata dettata per non avere alcun tipo di problema con le antenne posizionate al proprio interno e che dunque non hanno fisicamente permesso all'azienda di porre un sistema del cinturino diverso da questo.

LG Watch Style

Il nuovo LG Watch Style invece si rivolge ad un pubblico più femminile e soprattutto possiede caratteristiche meno importanti rispetto allo Sport visto precedentemente. Sì perché a vista il nuovo Watch Style possiede un design elegante con un display POLED di ultima generazione delle dimensioni di 1.2 pollici e risoluzione di 360x360 pixel. Al suo interno presente lo Snapdragon Wear 2100 da 1.1 GHz ed una corona girevole che permette di utilizzarlo con il nuovo Android Wear 2.0.

Oltre questo, il nuovo LG Watch Style, possiede una cassa in acciaio inossidabile, quindi ogni tipo di sensore dall'accelerometro al giroscopio, connettività Wi-Fi e Bluetooth nonché il sensore di luminosità ambientale. Presenti quindi 512 MB di RAM, una batteria da 240 mAh ed una certificazione IP67 che permette anche in questo caso all'utente di utilizzarlo anche in caso di pioggia.

Prezzi e disponibilità

I nuovi LG Watch verranno, purtroppo, venduti a partire dal prossimo 10 febbraio negli Stati Uniti e in mercati come il Canada, Corea del Sud e Regno Unito. Purtroppo in Italia al momento non vi è alcuna informazione sull'arrivo di entrambi gli smartwatch e dunque non sappiamo se nel nostro paese LG deciderà di rilasciarli.

Per i prezzi invece LG Watch Style verrà venduto ad un prezzo di 249 dollari mentre il nuovo LG Watch Sport sarà rilasciato ad un prezzo di 349 dollari.