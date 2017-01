LG Watch Sport e Style. Ecco i nuovi smartwatch con Android Wear 2.0 in arrivo

L'anno 2017 potrebbe essere l'anno del riscatto degli smartwatch e dei dispositivi waerable in generale. Google ci spera visto che rilascerà, seppur in ritardo, il suo nuovo sistema operativo Android Wear 2.0 proprio agli inizi del prossimo mese di febbraio e con esso è probabile che giungano anche nuovi prodotti ideati sotto la supervisione del colosso di Mountain View. Proprio di essi ecco apparire in rete l'immagine che ritrae i due nuovi orologi ultratecnologici realizzati da LG: parliamo di un LG Watch Sport e di LG Watch Style.

I due smartwatch di casa LG si propongono per due diverse tipologie di utenza. Sì perché il nuovo LG Watch Sport, come dichiara anche il nome stesso, sarà un orologio votato più all'utenza sportiva e che con ogni probabilità possederà strumentazione pronta a rilevare magari i battiti cardiaci o comunque ad essere utilizzata anche durante le sessioni sportive. Il nuovo LG Watch Style invece si proporrà ad un pubblico più attento allo stile ed in questo caso anche al pubblico femminile vista la colorazione e soprattutto viste anche le dimensioni del quadrante circolare.

Sulle specifiche tecniche purtroppo al momento non si hanno notizie. Di certo i nuovi LG Watch possederanno gli ultimi ritrovati in termini di processore ma anche di display. Presente, come detto, con ogni certezza il nuovo Android Wear 2.0 che come visto arriverà con ogni probabilità durante le prime settimane di febbraio e che porterà novità importanti in seno all'utilizzo quotidiano di questi smartwatch.