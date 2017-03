Intel e TAG Heuer per lo smartwatch con Android Wear

Una novità nel mondo degli smartwatch basati su sistema operativo Android Wear 2.0. Parliamo di Tag Heuer Connected Modular 45, nuova soluzione dell'azienda svizzera sviluppato in collaborazione con Intel che ha fornito il SoC alla base di questo prodotto.

La peculiarità di Tag Heuer Connected Modular 45 è legata alla sua modularità, con la possibilità di intervenire a cambiare diversi componenti alla base del design ottenendo circa 500 differenti opzioni in termini di stile finale. È possibile scegliere tra 56 versioni diverse dell’orologio: 11 modelli standard disponibili in negozio e altri 45 su richiesta. Gli utenti possono intervenire a modificare moduli, anse, cinturini e fibbie per centinaia di abbinamenti di design di stile, tra cui 30 opzioni di quadrante. Il modulo può essere sostituito da un orologio meccanico o dal prestigioso Heuer 02T Tourbillon, trasformando lo smartwatch in un tradizionale orologio.

Un prodotto molto paticolare, atipico per certi versi pensando alla tipologia di smartwatch presenti sul mercato. Lo schermo AMOLED ha diagonale di 1,39 pollici, rivestito in vetro zaffiro 2,5 e dotato di cassa in titanio. Il cuore di questo prodotto è il processore Intel Atom Z34XX, abbinato a 4 Gbytes di memoria e capace di garantire un'autonomia di funzionamento che è dichiarata essere superiore a 1 giorno.

Tag Heuer Connected Modular 45 supporta connessioni Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC (Near Field Communications). Lo schermo, in abbinamento con la App TAG Heuer Connected installata sul proprio smartphone, permette di tenere monitorati gli impegni della giornata adattandosi in funzione dell'insogere di imprevisti che possono aver portato ad accumulare del ritardo sulla tabella di marcia.

Una soluzione di certo non alla portata di tutti: in vendita da quest'oggi sul sito tagheuer.com, nei negozi TAG Heuer e in quelli di orologi specializzati ad un prezzo che parte da 1.600 dollari arrivando sino