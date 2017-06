In sviluppo uno schermo da 2000 PPI per visori VR da Samsung

Uno dei maggiori problemi nel mondo dei visori a realtà virtuale riguarda la densità dei pixel dei pannelli impiegati per gli schermi. Stando ad alcune indiscrezioni, Samsung starebbe sviluppando un visore dotato di un pannello con ben 2000 PPI di densità.

Molto più sensibili al problema di smartphone e tablet, i visori per la realtà virtuale richiedono che gli schermi abbiano una densità di pixel particolarmente elevata per garantire un'esperienza d'uso soddisfacente. La ragione di questo fatto è da ricercarsi nella diversa distanza cui è posto il pannello dagli occhi dell'utente: al diminuire della distanza è infatti necessaria una densità maggiore per ottenere lo stesso effetto di pulizia delle linee dell'immagine. Un pannello da 2000 PPI potrebbe inoltre andare ad alleviare i problemi riscontrati da alcuni utenti, che utilizzando visori per la realtà virtuale avvertono nausea, mal di mare e vertigini.

Come riportato da GSMArena, il pannello su cui Samsung sarebbe al lavoro dovrebbe essere di tipo OLED, che dovrebbe portare ad avere un maggiore contrasto e una migliore qualità dei neri rispetto alle controparti LCD. Seppur non ci siano ancora informazioni certe al riguardo, sembra che questo sia un visore a sé stante simile a HTC Vive od Oculus Rift. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane, ma considerando l'uso della tecnologia OLED e la densità del pannello è lecito attendersi che il prodotto appartenga alla fascia alta del mercato.