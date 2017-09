Il 3 ottobre evento Microsoft su Windows Mixed Reality

Microsoft ha in programma per il prossimo mese un evento speciale dedicato a Windows Mixed Reality. La società di Redmond ha iniziato ad inviare gli inviti alla stampa americana per un evento fissato il 3 ottobre a San Francisco. Gli inviti parlano dell'"opportunità di conoscere dove Microsoft sia diretta". All'evento parteciperà Alex Kipman, inventore di Kinect e HoloLens.

L'evento dovrebbe dare spazio, in anteprima, alla gamma di visori Windows Mixed Reality realizzati dai partner con la disponibilità sul mercato programmata per il 17 di ottobre. I visori saranno lanciati parallelamente alla distribuzione di Windows 10 Fall Creators Update.

Tra i visori disponibili sul mercato al momento del lancio vi saranno le proposte di Acer, HP, Dell e Lenovo, a vari prezzi. La proposta Acer sarà la più economica a partire da 299 dollari, Dell e Lenovo propongono le proprie soluzioni a 349 dollari mentre HP ha posizionato il suo visore a 450 dollari, comprensivo però dei controller di movimento. All'appello mancherà Asus, che pur avendo mostrato in anteprima all'IFA il proprio visore, lo porterà sul mercato non prima della primavera 2018.

Quel che è certo (o quasi) è che Microsoft non mostrerà una nuova versione di HoloLens. Sebbene la società sia al lavoro per lo sviluppo di una seconda versione, la cui caratteristica principale sarà l'integrazione di un chip AI dedicato, la mancanza di un'effettiva competizione sul mercato ha spinto Microsoft a spostare in avanti la tabella di marcia. La seconda generazione di HoloLens potrebbe essere presentata non prima del tardo 2019.