Huawei Watch: in arrivo entro la fine di Marzo l'aggiornamento ad Android Wear 2.0

Il nuovo aggiornamento ad Android Wear 2.0 arriverà entro la fine di marzo anche per Huawei Watch. E' quanto emerge da un tweet tra Huawei Service Germania e un utente che aveva chiesto appunto quando sarebbe stato rilasciato il nuovo update per l'orologio di prima generazione marchiato Huawei. In questo caso l'azienda ha confermato l'arrivo imminente del nuovo Android Wear con tutte le novità intrinseche che Google ha apportato in esso.

Sappiamo come Huawei avesse presentato durante lo scorso Mobile World Congress 2017 di Barcellona la nuova generazione del suo smartwatch top di gamma con delle specifiche tecniche nuove ma soprattutto un design completamente rivisto e decisamente più "sportiveggiante" e con Android Wear 2.0 già di serie. Da questo si era capito che anche per la prima generazione di Huawei Watch l'azienda non avrebbe impiegato poi troppo tempo ad aggiornarlo e il messaggio su Twitter ne è la conferma.

Con il passaggio ad Android Wear 2.0 anche per il "vecchio" Huawei Watch, l'azienda cinese, avrà la possibilità di ottenere la presenza di ben tre dispositivi aggiornati all'ultima versione del sistema operativo di Google e questo le permetterà sicuramente di ottenere una buona quota di mercato nei confronti dei suoi avversari.

Ricordiamo come l'aggiornamento ad Android Wear 2.0 permetterà agli utenti di utilizzare nuove watchfaces con una rinnovata interfaccia grafica che potrà essere maggiormente personalizzata dagli utenti anche con l'integrazione di applicazioni di terze parti. Sarà presente il nuovo assistente vocale di Google che migliorerà l'interazione tra smartwatch e utente riuscendo a semplificare le attività quotidiane. Non è tutto perché gli utenti troveranno anche il Play Store installato direttamente sullo smartwatch e dunque potranno installare le applicazioni dall'orologio non dovendo più passare forzatamente dallo smartphone. Da non dimenticare anche l'introduzione di Android Pay e la possibilità di rispondere ai messaggi in più modi: dalla scrittura con il dito, a quella sulla tastiera dello smartwatch ma anche tramite i comandi vocali.