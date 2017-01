Huawei Watch 2 in arrivo al MWC 2017 di Barcellona. Avrà la connessione cellulare

Il Mobile World Congress 2017 di Barcellona si avvicina e con esso anche i dispositivi che con ogni probabilità le varie aziende presenteranno durante la fiera spagnola. Molta attesa c'è senza dubbio per Huawei, che vista l'assenza di Samsung, potrebbe divenire la principale protagonista con la presentazione del suo nuovo Huawei P10 ma anche della nuova generazione dello smartwatch di punta: Huawei Watch 2.

Sì perché le ultime indiscrezioni rivelate da @evleaks confermano come l'azienda cinese abbia in programma la presentazione di una seconda generazione del proprio smartwatch di punta pronto ad integrare addirittura la connessione dati cellulare direttamente sull'orologio anche senza l'accoppiamento allo smartphone. Una novità in questo senso per Huawei ed i suoi smartwatch che di certo potrebbero attirare l'attenzione di chi utilizza l'orologio per le notifiche e non vuole forzatamente averlo in accoppiata perenne con il proprio telefono.

Esteticamente lo smarwatch dovrebbe possedere un aspetto più sportivo rispetto alla prima generazione che ha sicuramente convinto i molti utenti ad acquistarlo proprio per un look simile ai classici orologi. La cassa del nuovo Huawei Watch 2 dovrebbe rimanere da 42 millimetri con un display da 1.4 pollici. Cinturini di ogni tipo con personalizzazioni che dovrebbero andare dalla pelle all'acciaio e soprattutto la presenza dello slot per la SIM che dunque permetterà agli utenti di utilizzarlo anche con la voce in maniera del tutto isolata dallo smartphone. Da non dimenticare la presenza di Android Wear 2.0, in uscita proprio agli inizi di febbraio, anche se molte voci di qualche tempo fa avevano scommesso in una deviazione sul sistema operativo dei nuovi orologi di Huawei che avrebbero potuto possedere Tizen.