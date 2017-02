Huawei Watch 2: eccolo svelato in alcune immagini la versione sportiva

Huawei Watch potrebbe avere le ore contate. Sì perché il suo successore, il Watch 2, è stato svelato dall'ormai famoso bloggher Evan Blass che ha pubblicato sul proprio profilo di Twitter alcune immagini del nuovo orologio ultratecnologico che con ogni probabilità vedrà la sua comparsa ufficiale durante l'evento di domenica 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Quello che si può osservare subito dalle prime immagini è l'aspetto decisamente più aggressivo e sportivo del nuovo Watch 2 che con ogni probabilità vedrà una doppia versione, la sportiva appunto ed una più elegante.

In questo caso la volontà di Huawei con il nuovo Watch 2 in versione sportiva sembra essere quella di proporre un orologio più maschile con cinturino in silicone rigido ed una ghiera anteriore, di cui al momento non si sa se permetterà all'utente di interagire con il sistema operativo. Il rimando ai vari Gear S3 di Samsung e Watch Sport di LG è decisamente palese e la presenza di un doppio pulsante laterale sembra permettere una maggiore interazione con lo smartwatch proprio come avviene con la concorrenza.

Dalle immagini è possibile osservare la presenza di uno slot per la nanoSIM sintomo che in Huawei si voglia permettere agli utenti che acquisteranno l'orologio di utilizzarlo anche senza un reale accoppiamento con lo smartphone grazie alla connettività a se stante. Al momento sembrano tre le colorazioni del nuovo Huawei Watch 2, arancione, nera ed un particolare grigio con trama a puntini bianchi. Sulle specifiche tecniche purtroppo vige ancora il silenzio ma mancano davvero poche ore alla sua presentazione e non rimane dunque che attendere l'ufficializzazione per scoprire tutto sul nuovo Huawei Watch 2.