HTC Vive 2 in arrivo in versione più economica alla portata di tutti

La realtà virtuale, ossia quel mondo che in pochi hanno ancora avuto modo di conoscere ma che le aziende sembrano voler a tutti i costi "cavalcare" nel pieno delle loro possibilità. In questo senso ecco giungere l'indiscrezione per la quale HTC, l'azienda di Taiwan che sappiamo ha realizzato quasi per prima un dispositivo per la realtà virtuale professionale quale HTC Vive, stia lavorando assiduamente per portare sul mercato una serie di nuovi dispositivi votati proprio alla realtà virtuale ma soprattutto capaci di diversificare il mercato e specificatamente le fasce di prezzo.

In tal senso, infatti, l'azienda di Taiwan è pronta a presentare al mondo intero prodotti che non sia per forza orientati al mondo dei videogiochi come la prima generazione della sua HTC Vive ma che possano permettere agli utenti di essere utilizzati anche in altri ambiti. Proprio un dirigente dell'azienda, Marc Metis - Direttore Generale di Vive, ha rivelato ai colleghi di TechRadar come l'obbiettivo della sua azienda al momento sia quello di evolversi nel settore della realtà virtuale introducendo questo nuovo modo di vedere le cose anche e soprattutto in nuovi settori oltre quello dei giochi quali ad esempio il sociale, l'istruzione ma anche le imprese o magari la medicina.

Il dirigente di HTC ha confermato il passo avanti in tal senso realizzato da parte della sua azienda ma soprattutto da parte di aziende esterne che collaboreranno proprio con la casa di Taiwan per mettere a punto i migliori strumenti di realtà virtuale da poter utilizzare in ogni dove. Quello che si vuole creare non è solo un numero più ampio di dispositivi ma anche renderli "abbordabili" economicamente parlando anche a chi finora si era tenuto a debita distanza da questa nuova tecnologia a causa del prezzo decisamente elevato.

La novità sarà anche quella di ridurre al massimo l'esigenza di dover necessariamente disporre di un PC potente e al seguito per l'uso di un device quale HTC Vive. In questo senso Metis non ha esplicitamente dichiarato che i nuovi dispositivi potranno lavorare individualmente ma è stata percepita comunque l'arrivo di una soluzione che a se stante capace di concorrere con gli attuali DayDream di Google o Gear VR di Samsung.