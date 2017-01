HTC: nuove immagini del primo smartwatch in collaborazione con Under Armour

HTC sembra pronta a debuttare nel mondo degli smartwatch. Sì perché il suo primo smartwatch con Android Wear sembra essere pronto per la commercializzazione e la presentazione potrebbe avvenire addirittura durante il prossimo Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Sullo smartwatch avevamo già intravisto qualche immagine in passato ma le indiscrezioni sul suo reale arrivo sul mercato erano andate scemando nel corso dell'intero 2016. Oggi la comparsa in Rete di nuove immagini permettono di osservare meglio il nuovo prodotto e chiaramente di poter confermare il suo arrivo sul mercato nei prossimi mesi.

HTC Halfbeak, questo il nome in codice al momento, si presenta come uno smartwatch circolare elegante e allo stesso tempo sportivo. Sì perché la collaborazione con Under Armour, leader nei prodotti sportivi, di sicuro permetterà agli utenti che lo acquisteranno di poterlo usare anche durante le attività sportive. La risoluzione dell'orologio dovrebbe essere di 360x360 pixel e la cornice dello stesso dovrebbe risultare in alluminio completamente lucido con la presenza ai lati di alcuni pulsanti oltre ad un sensore per la misurazione del battito cardiaco.

Le immagini mostrano il nuovo smartwatch di HTC con a bordo una release decisamente vecchia di Android Wear. E' probabile che le stesse immagini siano state realizzate con un firmware di test nella versione 1.3 ma che poi lo smartwatch verrà presentato e quindi venduto con il nuovo Android Wear 2.0 in uscita proprio durante il prossimo mese di febbraio in concomitanza con il successivo MWC 2017 di Barcellona.

Per il resto purtroppo non si conoscono le specifiche tecniche di questo dispositivo se non le caratteristiche estetiche dello stesso proprio grazie alle molteplici immagini trapelate in rete. HTC e Under Armour però sembrano pronte ad inserirsi nel difficile mondo degli smartwatch in pieno declino e per farlo sembra abbiano deciso di sperimentare un prodotto che possa abbracciare più utenti possibili, sia quelli che ricercano stile nel proprio orologio, sia quelli che vogliono usarlo per andare a correre o fare attività fisiche. Sarà questo il giusto compromesso per conquistare davvero gli utenti?