Google, in arrivo due smartwatch nei primi mesi del 2017

Google ha in previsione di presentare al mondo intero due nuovi smartwatch pronti a dare il via al nuovo Android Wear 2.0. Saranno in arrivo nei primi mesi del nuovo anno e le notizie in merito a questi nuovi orologi arrivano direttamente dal Product Manager di Android, Jeff Chang, il quale ha rilasciato alcune "indiscrezioni" proprio in merito ai due smartwatch.

Il dirigente Google ha dichiarato come la sua azienda stia collaborando assiduamente per la realizzazione di due orologi ultratecnologici da introdurre sul mercato agli inizi del prossimo 2017. Due smartwatch con Android Wear 2.0 che non vedranno l'esclusivo marchio Google, o Nexus o ancora Pixel, bensì possederanno la firma proprio del produttore che li ha realizzati. Orologi che dunque si proporranno al pubblico come dispositivi classici ma che in qualche modo potranno proporre delle esclusive particolari in termini di design ma anche di software.

Il Product Manager ha anche dichiarato come l'azienda produttrice abbia già in passato avuto a che fare con smartwatch e che dunque in stretta collaborazione con Google sia riuscita a realizzare due prodotti di ottima qualità oltre che in pieno stile Android, proprio come molti utenti da tempo si attendono. Oltretutto proprio questi due nuovi smartwatch risulteranno i portabandiera del nuovo Android Wear 2.0 che Google da tempo ha presentato al mondo intero ma che per problematiche varie ancora non è riuscita a rilasciare.

Molte le novità in seno alla nuova release di Android Wear dalla possiblità di installare le applicazioni direttamente sull'orologio senza dover passare per lo smartphone, il pieno supporto ad Android Pay anche tramite gli orologi nonché il nuovo assistente vocale che permetterà agli utenti di utilizzare ancora più facilmente la propria voce per dettare e dunque impartire ordini o rispondere ai messaggi o alle chiamate.