Garmin Week su Amazon: in forte sconto tanti prodotti per il fitness e gli allenamenti

Garmin è uno dei produttori più attivi in campo fitness e allenamenti sul fronte tecnologico, e in occasione della Garmin Week propone numerosi dispositivi per il fitness, fra cui running watch specifici per la corsa, swim activity tracker per il nuoto e un computer di bordo per la bici. Le finalità di questi prodotti sono simili, visto che consentono di monitorare l'attività fisica suggerendo attraverso app dedicate sullo smartphone come perfezionare il proprio stile e la propria routine di allenamenti, ma cambiano le destinazioni d'uso per cui sono specializzati.

Oltre ai wearable per il fitness in offerta troviamo anche una action cam con GPS integrato, modello Garmin Virb X, che consente di registrare a 1080p a 30 fps e a 480p a 120 fps. Il suo costo è di soli 189,00 Euro per oggi.

Garmin Forerunner 35, per la corsa, viene proposto ad un prezzo di 149 Euro in quattro colorazioni diverse, mentre Garmin Swim Activity Tracker viene offerto a soli 99 Euro e registra distanza, ritmo, numero e tipo di bracciate, integra funzioni avanzate per serie cronometrate ed è impermeabile fino a 50 metri. Garmin Edge 1000 è un "bike computer" con touchscreen e navigazione satellitare (mappa Europa). Costa 279 Euro e consente anche di gestire le notifiche dello smartphone abbinato.

Sono tante le offerte dedicate principalmente ai runner. Oltre a Garmin Forerunner 35, troviamo infatti Forerunner 235, Forerunner 735XT e Forerunner 230, a partire da un prezzo di 189 Euro. Per ottenere maggiori dettagli sui singoli prodotti vi invitiamo a cliccare sui link che vi forniamo nella pagina.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!