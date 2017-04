Garmin presenta Vivosmart 3, braccialetto fitness con HR integrato

Garmin ha annunciato Vivosmart 3, il proprio nuovo braccialetto fitness dotato di sensore di battito cardiaco ottico integrato nella parte posteriore a dispetto delle dimensioni complessive molto contenute. Di fatto questo prodotto deriva dal modello Vivosmart HR annunciato da Garmin lo scorso anno, riducendone le dimensioni e introducendo alcune nuove caratteristiche tecniche.

Di particolare interesse il monitoraggio del battito cardiaco su 24 ore, 7 giorni su 7, con una misurazione che avviene ogni pochi secondi a prescindere dal tipo di attività che viene svolto in un dato momento. Garmin fornisce anche indicazioni in termini del VO2Max rilevato per l'utente, assieme ad un indicatore dello stato di fitness. Una ulteriore interessante indicazione è quella dello stato si stress, utile per identificare la presenza di un particolare stato di stress legato ovviamente al monitoraggio del battito cardiaco.

Lo schermo è dotato di funzione di spegnimento automatico: alzando il braccio lo schermo si accende in automatico, spegnendosi una volta che il braccio viene portato lungo il corpo così da diminuire l'impatto sull'autonomia di funzionamento a batteria.

Con Vivosmart 3 Garmin ha voluto introdurre funzionalità di analisi avanzate dello stato dell'utente, e del suo livello di fitness, che sono ritrovabili in soluzioni sportwatch dell'azienda americana e che per la prima volta sono presenti anche in un braccialetto fitness. Resistente all'acqua, ha una batteria dalla durata dichiarata sino a 5 giorni. E' in vendita ad un prezzo consigliato al pubblico di 149,99€ IVA inclusa.