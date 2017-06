Garmin Forerunner 735XT in offerta a 299: 33% di sconto

E' disponibile in commercio da circa 1 anno, proposta indicata agli appassionati di triathlon e in generale per tutti coloro che cercano uno smartwatch orientato all'attività sportiva anche di fascia alta. Parliamo di Garmin Forerunner 735XT, prodotto che abbiamo analizzato in questa notizia e che è ora in vendita ad un prezzo molto scontato rispetto al listino: 299,00€ IVA inclusa.

Tra le peculiarità di questo prodotto segnaliamo l'integrazione del sensore di battito cardiaco di tipo ottico nella parte posteriore della cassa, così da non richiedere l'utilizzo di una fascia cardio da petto. Non mancano tutte le più recenti funzionalità avanzate che Garmin ha implementato nei propri smartwatch per gli sportivi, compreso il supporto dell'ecosistema di applicazioni Connect IQ grazie alle quali personalizzare il proprio smartwatch.

In opzione è possibile acquistare questo smartwatch anche in versione con fascia cardio HRM-RUN in bundle: in questo caso il prezzo è pari a 329€, con un aumento di 30€ rispetto alla promozione che è ben inferiore agli almeno 60€ ai quali viene venduta questa fascia cardio quando venduta non in bundle con un prodotto Garmin.

Autonomia di funzionamento sino a 14 ore, utilizzando il sensore di battito cardiaco ottico, e peso contenuto in 44 grammi completano le caratteristiche di questo prodotto. Al listino ufficiale di 449€ questo smartwatch soddisfa le esigenze dell'utente sportivo più evoluto ma trova competizione diretta già in casa Garmin con il recente Forerunner 935; al prezzo in offerta di 299€ è però difficile pensare di poter trovare di meglio in termini di caratteristiche tecniche, funzionalità e costruzione.