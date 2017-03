Garmin annuncia Forerunner 935, lo sportwatch per triatleti

Garmin ha annunciato Forerunner 935, il proprio più recente sportwatch dedicato agli utenti appassionati di triathlon. Nella gamma di prodotti dell'azienda americana prende il posto occupato da Forerunner 920XT quale nuovo riferimento per gli appassionati di triathlon.

Questo nuovo prodotto è sviluppato sulla base della famiglia Garmin Fenix 5, annunciata dall'azienda alcuni mesi fa e al debutto commerciale in questi giorni. Di fatto il cuore di elaborazione è lo stesso di Fenix 5, mentre cambia il package esterno che è più specificamente indicato per gli appassionati di triathlon: da questo, ad esempio, la disponibilità di un sistema di sgancio rapido al pari di quanto implementato in Forerunner 920XT.

La principale differenza esterna con la gamma Fenix 5 riguarda la cassa, che non è in metallo ma in plastica: questo permette di contenere il peso complessivo, risultando questo materiale preferibile a chi ricerca uno strumento per il triathlon perdendo in parte quell'eleganza nella finitura tipica della serie Fenix 5 e della propria cassa in metallo. Nella parte inferiore è sempre presente il sensore di battito cardiaco ottico, caratteristica tecnica che ormai accompagna tutti gli sportwatch di ultima generazione apparsi sul mercato.

Nel confronto con Fenix 5 segnaliamo come Forerunner 935 integri supporto alle reti WiFi,. caratteristica assente in Fenix 5 non in versione Sapphire. Rispetto a Forerunner 735, sportwatch Garmin per il triathlon con sensore cardio ottico integrato, il nuovo arrivato può vantare l'altimetro barometrico per una maggiore precisione complessiva delle tracce altimetriche tanto di corsa come in bicicletta.

Per l'atleta più appassionato segnaliamo la presenza delle funzionalità Training Load e Training Effect, anche queste mutuate dalla gamma Fenix 5 e basate su tecnologia FirstBeat: permettono di meglio valutare l'effetto aerobico e anaerobico della propria attività sportiva, oltre che fornire indicazioni specifiche sul trend di allenamento che si sta seguendo e su come si sta reagendo fisicamente all'intensità complessiva dell'attività.

Forerunner 935 è disponibile in vendita al prezzo di 549,00€ IVA inclusa; è disponibile anche in versione pacchetto triplo, che include sportwatch e due fasce cardio specifiche una per la corsa e l'altra per il nuoto, assieme al sistema di sgancio rapido, al prezzo di 699,00€ sempre IVA inclusa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Garmin a questo indirizzo.