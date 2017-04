Fitbit, smartwatch non prima dell'autunno: forse problemi nello sviluppo

In occasione della presentazione dei risultati dell'anno fiscale 2016 Fitbit, trovatasi a dover registrare un quarto trimestre abbastanza deludente, aveva promesso l'ingresso nel segmento di mercato degli smartwatch allo scopo di poter sfruttare nuove opportunità di affari. Una mossa che tuttavia non avverrà fino almeno all'autunno, almeno secondo quanto riportato da Yahoo Finance che prende a riferimento due fonti anonime ma, a quanto pare, molto ben informate sulle attività interne a Fitbit.

La società avrebbe infatti incontrato qualche intoppo nella progettazione e produzione del fantomatico smartwatch, così da dover prevedere un allungamento delle tabelle di marcia. In particolare, secondo quanto si apprende, è stato necessario dover riprogettare il dispositivo poiché in uno dei prototipi quasi definitivi il GPS non funzionava correttamente per via di una non corretta disposizione delle antenne.

La completa impermeabilità del dispositivo è stato un altro punto su cui si sono accumulati ritardi nello sviluppo. Questo aspetto è piuttosto importante, poiché inevitabilmente lo smartwatch andrà a confrontarsi con Apple Watch Series 2, che fa della tenuta all'acqua fino a 50 metri di profondità una delle sue caratteristiche più interessanti.

Il prodotto finito, secondo la fonte, offrirà un display a colori da 1000 nit, integrerà un modulo GPS, il monitoraggio del battito cardiaco, la possibilità di effettuare pagamenti contactless (grazie all'acquisizione di Coin, a maggio dello scorso anno), il supporto a Pandora e un'autonomia operativa di 4 giorni. Lo smartwatch dovrebbe avere cassa in alluminio e cinturini intercambiabili, con un'estetica simile al modello Blaze attualmente in commercio. Sempre secondo le "gole profonde" il prezzo dovrebbe essere di circa 300 dollari.

La società dovrebbe inoltre lanciare un paio di cuffie bluetooth assieme allo smartwatch, simile al modello Beats X di Apple e cioè con supporto attorno al collo. Prevista disponibilità nei colori "Nightfall Blue" e "Lunar Gray". La fonte non lo dice, ma è possibile ipotizzare audacemente la presenza di sensori di qualche genere in grado di rilevare altri parametri per un monitoraggio più completo dello stato di salute e forma dell'utente e dei suoi allenamenti.

Fitbit non ha confermato né smentito le indiscrezioni.