Fitbit Charge 2 offerto a soli 119,90 Euro su Amazon con disponibilità immediata

Fitbit Charge 2 è fra i prodotti di riferimento della celebre società produttrice di indossabili per gli amanti del fitness e della cura del proprio corpo. Il modello integra un cardiofrequenzimetro per la rilevazione continua del battito cardiaco tramite sensore ottico al polso e offre la stima del valore di VO2 Max. Il braccialetto è progettato per registrare l'attività dell'intera giornata, monitorare gli esercizi fisici e ottenere il massimo dagli stessi, tracciare le calorie bruciate e avere un quadro generale del livello di attività aerobica dell'utente.

Charge 2 non è utile solo a chi ha bisogno di migliorarsi nelle attività fisiche, ma anche a tutti gli utenti che amano stare bene e sentirsi meglio. Può infatti monitorare e registrare tutte le attività svolte durante l'intera giornata, e monitora anche la qualità del sonno durante la notte. Dispone di un ampio display OLED che, oltre a dire l'orario e altre informazioni sullo stato delle attività aerobiche, offre anche la possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone abbinato, come avvisi di chiamata, SMS e appuntamenti del calendario. Le schermate dell'orologio sono personalizzabili e i cinturini intercambiabili per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

In offerta su Amazon, a 119,90 Euro per oggi, troviamo i modelli nel colore blu, nero, prugna e verde acqua, sia nelle taglie S che L.