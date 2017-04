Fitbit, altre indiscrezioni: l'app store arriverà solo dopo lo smartwatch

Continuano ad avvicendarsi le indiscrezioni su Fitbit e in particolare su ciò che dovrebbe rappresentare suo il primo vero passo nel segmento degli smartwatch. Se nei giorni scorsi si è parlato di un lancio non prima dell'autunno, per via di una serie di intoppi nello sviluppo hardware del dispositivo, altre voci di corridoio riportate da The Verge indicano che le difficoltà sarebbero anche sul fronte software.

Si apprende, in particolare, che nonostante la società sia impegnata a realizzare un proprio app store, questo sarà probabilmente aperto al pubblico solo successivamente al lancio dello smartwatch. Il debutto avverrà quindi solamente con applicazioni propietarie, un po' come accadde in occasione del lancio del primo iPhone.

Anche le fonti di The Verge, che come al solito non sono identificabili, affermano che lo smartwatch di Fitbit avrà un aspetto simile a Blaze, anche per ciò che concerne l'interfaccia. Mappe, riproduttore musicale, sistema di pagamenti e messaggistica dovrebbero essere invece alcune delle app disponibili sul dispositivo al momento del lancio.

Tra le indiscrezioni si parla, per la prima volta, di un altro dispositivo pensato per gli anziani. Anche qui, però, vi sono più incertezze che punti fermi: il dirigente che aveva presentato il progetto in occasione di un meeting lo scorso anno ha lasciato la compagnia qualche mese fa, e non è dato sapere quale possa essere il destino di questo dispositivo.