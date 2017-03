FitBit Alta HR: ora con rilevazione del battito cardiaco

La funzione di rilevazione del battito cardiaco è forse la più interessante messa a disposizione dagli acticty tracker oggigiorno. Il valore della frequenza cardiaca a riposo è infatti un dato molto interessante per valutare il proprio stato di salute generale, in particolare per evidenziare in modo precoce eventuali periodi di stress psicofisico, correndo ai ripari per tempo.

Uno dei difetti del fitness tracker FitBit Alta era proprio la mancanza della rilevazione del battito cardiaco, ma ora il nuovo FitBit Alta HR va a colmare la lacuna, in un prodotto che fa dell'indossabilità uno dei sui punti di forza. FitBit Alta HR ora unisce quindi le funzioni di un dispositivo come Charge 2 alla facilità di essere portato al polso di Flex 2, rappresentando un'opzione molto interessante anche per il pubblico femminile.

Naturlamente offre monitoraggio dell'attività fisica e del sonno e il piccolo display può fornire in tempo reale le statistiche di giornata, oltre a mettere l'ora esatta al polso. FitBit dichiara un'autonomia fino a 7 giorni. Tra le funzonalità avanzate troviamo il monitoraggio del battito cardiaco basato su tecnologia PurePulse, il riconoscimento automatico dell'allenamento SmartTrack, gli avvisi di chiamata, SMS e calendario, il promemoria per il movimento. Per chi è attento allo stile e vuole sempre avere al polso qualcosa di intonato al proprio umore Alta HR offre cinturini intercambiabili. Il prezzo di listino è di 149,99€. La disponibilità è prevista per il mese di aprile.