FitBit al CES: si punta su Community ed esercizi personalizzati

In occasione del CES 2017 Fitbit annuncia una serie di novità, soprattutto lato software, per la sua piattaforma di fitness e connected health. Si parte da una nuova funzionalità all'interno dell'app Fitbit che permette di rendere molto più social l'esperienza dell'utente. Chiamata "Community", questa funzionalità permette di connettersi con amici, famigliari, compagni di allenamento per trovare supporto e ispirazione nel raggiungimento dei propri obiettivi di salute e di forma fisica.

L'utente potrà condividere esercizi preferiti, traguardi raggiunti, foto e quant'altro per ricevere incoraggiamenti e celebrare progressi, ma anche scoprire e seguire sessioni di allenamento dei migliori trainer e mettersi in contatto con gruppi e community a tema.

“Per stimolare un vero cambiamento nel comportamento delle persone, l’allenamento deve essere divertente, coinvolgente e utile. Da circa 10 anni siamo i leader nel settore della Connected health and fitness grazie a prodotti, software e servizi innovativi, che insieme creano un’esperienza coinvolgente, amata e indispensabile per i nostri utenti”, ha dichiarato James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit. “Le ultime funzioni offrono ancora più modi per interagire con i social network e fornire un’esperienza più personalizzata, trasformando il valore personale dei dispositivi Fitbit, da amati fitness tracker a una parte integrante della vita degli utenti”.

E proprio la personalizzazione è il punto centrale della seconda novità: Fitstar Personal Trainer, app rinnovata, con esercizi video di allenamento personalizzati e realizzati in base al livello di forma fisica di ognuno, per poi evolvere secondo i progressi dell’utente. L’app avrà anche una nuova funzione “Impostazione obiettivi personali”, che utilizza i dati ricavati dalle attvità dell'utente per aiutarlo ad impostare traguardi realizzabili. All'interno dell'app vi saranno due Personal Trainer professionisti che faranno da guida all'utente.

FitBit annuncia inoltre alcuni nuovi aggiornamenti a Fitbit Blaze, che saranno resi disponibile prossimamente, e che saranno basate sulla tecnologia di rilevamento del battito cardiaco PurePulse. Si tratta di due funzionalità già implementate su Fitbit Charge 2 (livello di attività cardio e sessioni di respirazione guidata) e che saranno disponibili nel corso del mese di gennaio. La funzionalità Community sarà disponibile negli USA a partire da marzo e successivamente nel resto del mondo, mentre Fitstar Personal Trainer è già disponibile su Android, iOS e online.