Emergono le prime immagini dello smartwatch Fitbit

Dopo le indiscrezioni raccolte e pubblicate nelle scorse settimane relative ai presunti ritardi nello sviluppo dello smartwatch Fitbit, è ancora una volta Yahoo! Finance che riesce ad ottenere le prime immagini "fugate" dello smartwatch e degli auricolari che la società dovrebbe commercializzare nel corso dell'autunno.

Lo smartwatch di Fitbit, prodotto su cui l'azienda punta molto per risollevare le proprie sorti, è internamente conosciuto con il nome in codice di Higgs e da quanto si apprende osservando le immagini che circolano sulla rete dal pomeriggio di ieri, pare che il suo aspetto non sarà molto dissimile da quello di Fitbit Blaze, lanciato dalla società lo scorso anno.

Sul fronte delle funzionalità, però, si avrà a che fare con un prodotto più evoluto, provvisto di display a colori da 1000 nit di luminosità, GPS integrato, monitoraggio del battito cardiaco, sistema di pagamenti contactless, compatibilità con Pandora e autonomia operativa di 4 giorni. Lo smartwatch sarà probabilmente prodotto con una scocca monoblocco d'alluminio e avrà cinturini intercambiabili. Secondo le indiscrezioni che Yahoo! Finance aveva precedentemente riportato, il prezzo dovrebbe assestarsi sui 300 dollari.

Parkside è invece il nome in codice degli auricolari Bluetooth che dovrebbero essere immessi sul mercato accanto allo smartwatch. Previste due livree, Nightfall Blue (quella visibile nell'immagine diffusa da Yahoo! Finance) e Lunar Gray, e la possibilità di appendere gli auricolari attorno al collo. Il prezzo dovrebbe essere di circa 150 dollari.

Secondo quanto si è appreso nelle scorse settimane, entrambi i prodotti erano stati pianificiati per il rilascio in primavera, così da anticipare Apple e l'usuale aggiornamento delle linee di prodotto in autunno. Una serie di problemi progettuali e produttivi - che abbiamo approfondito in questa notizia - avrebbero però costretto Fitbit a rimandare il lancio verso l'ultima parte dell'anno.