Due sportwatch per correre da TomTom in offerta

Estate: tempo da passare all'aria aperta e, perché no, occasione per stare in movimento e rimettersi in forma. Per tenere traccia dei propri spostamenti camminando o correndo, tanto in pianura come nei sentieri di montagna, può tornare utile uno sportwatch specializzato quale la gamma Runner 3 di TomTom.

Si tratta di prodotti che abbinano una costruzione semplice ad un'interfaccia pratica, offrendo tutto quello che si può chiedere da un prodotto di questo tipo ad un costo contenuto. Quest'oggi sono in offerta le due versioni di sportwatch TomTom Runner 3 su Amazon: la prima è quella classica, dotata di GPS integrato e che può venir abbinata ad una fascia cardiaca da petto opzionale per rilevare il battito cardiaco, offerta a 99,00€ in offerta.

La seconda versione di sportwatch TomTom Runner 3 è quella dotata di sensore di battito cardiaco integrato nell'orologio, in grado di rilevare l'andamento del proprio cuore attraverso sensori ottici integrati nella parte inferiore dell'orologio e posti a diretto contatto con il polso. In questo caso il prezzo aumenta sino a 149,00€ sempre IVA inclusa.

Per entrambi i modelli sono offerte differenti dimensioni di cinturino, così da meglio adattarsi al proprio polso, oltre che finiture di colore.