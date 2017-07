Due nuovi smartwatch con Android, belli ed economici. Ecco Ticwatch E ed S

Si chiamano Ticwatch S e Ticwatch E che altro non sono che le abbreviazioni di Sport ed Express e stanno effettivamente ad indicare proprio le funzionalità dei due smartwatch messi su Kickstarter dall'azienda cinese Mobvoi già famosa per la realizzazione di altri indossabili. In questo caso i due dispositivi si caratterizzano per un aspetto divertente e molto giovanile ma soprattutto posseggono caratteristiche tecniche interessanti e che potrebbero catturare l'attenzione di molti utenti a cui piacciono questo tipo di accessori.

I nuovi Ticwatch sono entrambi caratterizzati da un display OLED da 1.4 pollici con una risoluzione di 400x400 pixel con 287ppi. Oltre a questo presenti 512mb di RAM ed uno storage interno di 4GB per l'installazione del sistema operativo e delle applicazioni. A tutto questo si aggiungono le connettività di ultima generazione dal Bluetooth 4.1, al Wi-Fi 802.11n ma anche il GPS, la certificazione IP67 e il sensore per il rilevamento del battito cardiaco. Quello che differenzia i due modelli risulta essere chiaramente l'aspetto estetico e il posizionamento di alcune caratteristiche dello steso: nella versione Sport infatti il GPS è stato posto sul cinturino a differenza della versione Express che invece lo integra nella scocca rendendo l'intero dispositivo più bello da vedere.

Grazie alla presenza di default di Android Wear 2.0 sarà possibile utilizzare nei nuovi Ticwatch E ed S tutte le funzionalità che Google ha relegato a questa nuova versione del suo sistema operativo. Nuove watchfaces capaci di mostrare molteplici informazioni in merito al meteo, ai passi effettuati dall'utente, al datario, agli appuntamenti ma soprattutto potranno interagire anche con applicazioni di terze parti. Importanti le presenze del nuovo assistente vocale e personale di Google introdotto con i nuovi Google Pixel ma anche la possibilità di rispondere in maniera più veloce e semplice ai messaggi proprio tramite lo smartwatch.

Quello che risulta poi ancora più interessante di questi nuovi Ticwatch S ed E è senza dubbio il prezzo. Sì, perché i nuovi smartwatch vengono proposti agli utenti con un prezzo decisamente interessante soprattutto rispetto alla concorrenza. Per il Ticwatch E si parte con una richiesta di soli 119$ per i primi 500 utenti con un prezzo definitivo al lancio di 159$.

Per quanto riguarda invece Ticwatch S si parte con un prezzo di 139$ che può essere pagato per i primi 500 utenti sottoscriventi che diverranno poi 199$ come prezzo di listino ufficiale. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il mese di novembre mentre non si conoscono ancora le date per una commercializzazione diversa da quella di Kickstarter.