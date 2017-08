Connect Watch è il primo smartwatch dotato di Asteroid OS

Asteroid OS è un sistema operativo basato su Linux e sviluppato come alternativa libera agli ecosistemi chiusi come Android Wear e watchOS di Apple. Il sistema è stato finora portato su dispositivi già esistenti come LG G Watch e Motorola Moto 360, ma la startup francese Connect ha deciso di adottarlo per il suo primo prodotto, Connect Watch.

È la prima volta che Asteroid OS viene utilizzato su un prodotto commercialee l'azienda afferma di averlo scelto non solo per il fatto che è open source, ma anche perché risulterebbe - a loro dire - più sicuro rispetto ad Android Wear e più prestante.

Se infatti il Connect Watch ha una dotazione tecnica di tutto rispetto, la durata della batteria è stimata in quattro giorni - ben oltre il limite che molti smartwatch con Android Wear possono toccare. Sotto allo schermo circolare da 1,39 pollici di tipo AMOLED (con risoluzione equivalente di 400 x 400) sono presenti un processore quad-core operante a 1,39 GHz, 512 MB o 1 GB di RAM, 4 GB o 8 GB di memoria interna, Bluetooth, GPS, fotocamera da 2 megapixel in grado di girare filmati in risoluzione 720p e modem 3G.

Il Connect Watch è dotato di slot nanoSIM e può essere utilizzato per effettuare chiamate, di fatto sostituendo uno smartphone per i compiti più semplici. Seppure la dotazione di applicazioni non sia vasta, sono presenti applicazioni di base come il calendario, la calcolatrice, un timer e il meteo.

Non è ancora stato divulgato il prezzo del dispositivo, che però dovrebbe essere messo presto in vendita secondo quanto riportato da Android Headlines.