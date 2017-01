Casio Pro Trek Smart WSD-F20: lo smartwatch sportivo da montagna

Dagli anni '80 Casio è presente nell'immaginario collettivo come un marchio di orologi tecnologici e non poteva che essere tra i primi grandi nomi del mercato ad abbracciare il mondo degli smartwatch. L'aveva fatto un po' timidamente sul finire del 2016 con il modello WSD-F10, ma non era il passo che tutti si aspettavano, soprattutto gli appassionati della serie Pro Trek, quella a più alto valore tecnologico dell'azienda.

Casio ha deciso di calare l'asso qui al CES 2017 di Las Vegas con il nuovo Pro Trek Smart WSD-F20. La novità più grande è certamente l'integrazione del ricevitore GPS con antenna interna, andando a colmare una delle mancanze maggiormente segnalate dagli utenti nel modello precedente. Interessante la possibilità di download delle mappe per l'uso offline, ad esempio quando ci si trova in zone in cui lo smartphone non ha campo. Non mancano poi sensori come la bussola, il barometro e il sensore di temperatura, fondamentali per gli amanti della vita all'aria aperta che scelgono i Casio Pro Trek.

Casio Pro Trek Smart WSD-F20 si differenzia nel mondo degli smartwatch per la capacità di scendere sott'acqua fino 50 metri di profondità. Lo smartwatch si basa su sistema operativo Android Wear e utilizza la connessione Bluetooth per interfacciarsi con il telefono. L'app Casio Moment Link completa sullo smartphone le funzioni dell'orologio e permette di vedere sulla mappa al proprio polso -ad esempio - le posizioni degli amici. Il display utilizza la tecnologia Dual Layer e permette di passare al display monocromatico al posto di quello a colori quando non servono le funzioni di quest'ultimo, in modo da risparmare batteria. Inoltre questa può essere ricaricata con l'esposizione alla luce grazie alla tecnologia Casio Tough Solar Power.

Sono disponibili diversi quadranti, anche in funzione dell'attività che si sta svolgendo. Non manca il microfono, per impartire comandi vocali, dettare messaggi al cellulare e registrare note, anche geolocalizzate. Non cambi il listino, che lo posiziona a 500 dollari. Dovrebbe arrivare sul mercato nel prossimo mese di aprile, per l'esattezza il giorno 21.