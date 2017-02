Bye Bye Withings: dall'estate tutto a marchio Nokia

Uno dei primi eventi stampa del Mobile World Congress 2017 di Barcellona è quello organizzato da Nokia, azienda che vuole ritornare con prepotenza nel mercato degli smartphone dopo aver testato le acque negli scorsi mesi presentando il proprio modello Nokia 6 nel mercato cinese.

L'azienda è però fortemente interessata anche alle proposte legate alla salute, retaggio dell'acquisizione dell'azienda francese Withings avvenuto nel corso del mese di aprile 2016. Uno degli annunci odierni è quindi il rebrand dei prodotti Withings in commercio, che a partire dall'estate adotteranno il marchio Nokia.

L'azienda non ha al momento annunciato nessun nuovo prodotto della famiglia di prodotti ex Withings che debutteranno sul mercato: è quindi presumibile che quantomeno in questa fase iniziale verrà mantenuta la gamma di prodotti attuale unicamente adottando il marchio Nokia.

L'unica novità riguarda una nuova versione della App Health Mate, grazie alla quale tenere monitorate le informazioni forniti dai dispositivi della famiglia Withings così che l'utente possa meglio tenere traccia dei cambiamenti intercorsi e del tipo di attività che è stato svolto giorno dopo giorno.

E' questa una mossa commerciale corretta per l'azienda, dal nostro punto di vista, in quanto la percezione da parte dei consumatori del marchio Nokia è molto più forte rispetto a quello Withings soprattutto con riferimento a quei clienti potenziali che non sono appassionato o aggiornati sulle soluzioni per il personal welness.