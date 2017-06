Braccialetto smart a soli 20,39 Euro su Amazon, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e molto altro

Il braccialetto Mpow Bluetooth 4.0 è un wearable smart pensato per il fitness ma anche capace di ricevere le notifiche dello smartphone abbinato. Tantissime le funzionaltià, fra cui lettura del battito cardiaco, conta passi, monitoraggio di distanza percorsa e calorie bruciate. Non manca l'analisi del sonno e il promemoria sedentarietà quando si sta seduti per un periodo di tempo troppo prolungato, notifica le chiamate, gli SMS, e gli avvisi in arrivo dalle app di terze parti (c'è il supporto per WhatsApp, Facebook, ed altre). Ovviamente può anche servire da orologio tradizionale, con sveglia e data incorporate e c'è anche una funzione per la cattura da remoto con la fotocamera.

È compatibile con Android e iOS e si collega allo smartphone via Bluetooth 4.0 attraverso l'app dedicata. A 20,39 Euro è un ottimo affare per tutti gli amanti del fitness alle prime armi, ma anche per chi ha bisogno di un orologio smart con lettura delle notifiche dallo smartphone. L'offerta scadrà a fine giornata ma affrettatevi, le scorte a disposizione a nostro avviso di esauriranno a breve!

