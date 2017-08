ASUS annuncia Windows Mixed Reality: VR 3K senza sensori esterni da 449 euro

In occasione di IFA 2017 è stato annunciato ASUS Windows Mixed Reality Headset, un visore per la realtà virtuale o aumentata dal prezzo di 449 euro e fra i più distintivi a supportare esplicitamente la feature di realtà "mista" concessa dalle ultime versioni di Windows. Il prodotto potrà fare affidamento a due controller dedicati offerti in bundle al prezzo di listino e si caratterizza per la facilità con cui è possibile passare dalla realtà virtuale al mondo reale, e viceversa.

Il visore di ASUS si fa riconoscere per una sorta di finitura definita tridimensionale, ma anche per la possibilità di ruotare la parte frontale di 90° in modo da tornare dalla simulazione alla realtà con un semplice e rapido movimento. Il tutto abbinato ad un corpo che pesa 400 grammi e ad un'elevata comodità durante l'uso: a massimizzare il confort anche durante le sessioni più lunghe ci sarà anche una finitura - quella a contatto con l'utente - anti-batterica a rapida asciugatura.

Il visore di ASUS adotta un display a risoluzione 3K con un refresh rate di 90Hz, in modo da ridurre possibili malesseri durante l'utilizzo, e integra due fotocamere per offrire una visione del mondo esterno a chi "vive" la simulazione. Come altri visori della stessa categoria, anche il nuovo prodotto di ASUS sarà compatibile con parecchie esperienze disponibili oggi per Oculus Rift e HTC Vive, e funzionerà naturalmente anche con la piattaforma Windows Mixed Reality di Microsoft.

Il dispositivo non ha alcun bisogno di sensori esterni per il funzionamento pieno, in modo che la sua impostazione iniziale è talmente semplice che può essere portata a termine in meno di 10 minuti. Ad un prezzo di 449,99 euro ASUS Windows Mixed Reality Headset si candida come una delle soluzioni più convenienti, in relazione alla qualità promessa, per quanto riguarda la "realtà mista", soprattutto visto che i (necessari) controller sono offerti nel bundle originale.