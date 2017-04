Arriva in Italia Pro Trek WSD-F20, il secondo smartwatch di Casio

Avevamo incontrato Casio Pro Trek WSD-F20 al CES di Las Vegas. Questo secondo modello di smartwatch del marchio giapponese, aggiungendo il GPS alla sua dotazione tecnica, si è presentato fin da subito come più azzeccato della prima uscita F10, che vedeva in questa mancanza il suo principale difetto.

Grazie alla presenza del ricevitore satellitare e all'adozione di Android Wear 2.0, WSD-F20 è perfettamente utilizzabile per navigare nelle mappe anche lontano dallo smartphone. Il GPS si aggiunge al sensore barometrico, alla bussola e al sensore di temperatura, rendendo questo nuovo orologio connesso un vero e proprio Casio Pro Trek Smart.

Impermeabile fino a 5 bar eredita dal primo modello il display LCD a due strati (monocromatico e a colori), uno dei suoi punti di forza: quando lo smartwatch non è attivo l'ora e la data vengono visualizzati dal display 'vecchio stile' abbassando di molto i consumi della batteria, inoltre l'ora viene mostrata per settimane anche quando l'energia della batteria non è più sufficiente ad animare le funzioni 'smart', facendo sì che Casio Pro Trek WSD-F20 possa svolgere il suo compito di orologio quando serve.

Nel video che avevamo registrato allo stand Casio al CES di Las Vegas potete vedere l'orologio dal vivo. Il prezzo di listino per il nuovo modello è pari a 499€ sia per la versione nera, sia per quella arancione.

[HWUVIDEO="2230"]CASIO Pro Trek WSD-F20: lo smartwatch da montagna[/HWUVIDEO]