Apple Watch proiettato oltre soglia 15 milioni di pezzi nel 2017

Saranno oltre 15 milioni di smartwatch Apple della famiglia Watch a venir venduti nel corso del 2017 dall'azienda americana, alle prese con risultati di vendita che sono in controtendenza rispetto a quanto registrato dalle altre aziende impegnate in questo settore.

Digitimes evidenzia come le stime di vendita per Apple Watch siano di 4,5 milioni di pezzi per il quarto trimestre dell'anno, quello delle vendite natalizie. Se confermato, questo risultato porterebbe a vendite annuali totali per 15 milioni di pezzi. Le stime per il 2018 sono di ulteriore crescita, attese in oltre 20 milioni di smartwatch della famiglia Watch che verranno venduti da Apple.

I risultati dell'azienda americana in questo settore sono molto interessanti, ma come segnalato non replicano quelli dei concorrenti. Tutti i produttori stanno infatti incontrando varie difficoltà con le proprie soluzioni smartwatch, con diverse motivazioni alla base la principale delle quali è legata ai limiti propri degli smartwatch in termini di autonomia della batteria e di modalità di utilizzo che non dipendano fortemente dall'abbinamento con uno smartwatch.

Resta da capire quali potranno essere le novità che Apple implementerà all'interno della terza generazione di smartwatch Watch, e se queste saranno capaci di trainare la domanda di questi dispositivi così come avvenuto nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. La prima serie di Apple Watch ha venduto circa 5 milioni di pezzi nel corso del 2015, ottenendo un successo commerciale ben più importante a partire dal mese di settembre 2016 con il debutto della seconda generazione attualmente in vendita.

Più in generale è il successo, o meno, dei prodotti smartwatch in generale che porta a qualche interrogativo. Questi prodotti non sono ancora giunti ad un livello di sviluppo tale da poterli considerare completamente scollegati da uno smartphone e questo senza che vi siano limitazioni dal punto di vista delle funzionalità. Per arrivare a questo tipo di risultato è necessario ragionare nell'ottica dell'integrazione piena di funzionalità dati, ma questo pone problemi in termini di autonomia di funzionamento che non può ridursi alla ricarica giornaliera.

Ben diversa la situazione nel settore degli sportwatch, prodotti che per loro natura sono molto più specialistici degli smartwatch e che quindi se utilizzati per il fine d'uso per il quale sono stati sviluppati permettono di ottenere notevoli soddisfazioni quanto a funzionalità.