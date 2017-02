Android Wear 2.0 ufficiale: ecco tutte le novità del nuovo sistema operativo per gli smartwatch

Le indiscrezioni avevano indovinato perfettamente la data di rilascio e Google, infatti, ha ufficialmente annunciato il suo nuovo Android Wear 2.0. Un aggiornamento decisamente importante per l'intera piattaforma di Android che porta ad un livello superiore gli smartwatch concorrenti dell'Apple Watch e dei Samsung Gear. Android Wear 2.0 è finalmente in roll out e secondo le parole di Google, l'aggiornamento arriverà nelle prossime settimane in tutti gli orologio ultra tecnologici che potranno riceverlo.

Quali sono le novità che porta con se il nuovo Android Wear 2.0? Effettivamente molteplici e tutte pronte a rendere la vita degli smartwatch decisamente più "solitaria" nei confronti degli smartphone rispetto a quello che fino ad oggi hanno avuto. Sì perché il nuovo aggiornamento permette agli orologi di vivere anche di propria vita visto che con la release 2.0 Google ha deciso di permettere agli utenti l'installazione delle applicazioni sull'orologio senza dover obbligatoriamente passare per lo smartphone.

Novità importante arriva anche da un punto di vista grafico visto che il nuovo Android Wear 2.0 possiede nuove watchfaces, ossia le classiche schermate con le lancette, che da oggi potranno essere ancora più personalizzate e soprattutto molto più accattivanti e più vicine agli orologi "veri". Oltretutto le nuove watchfaces potranno mostrare molteplici informazioni in merito al meteo, ai passi effettuati dall'utente, al datario, agli appuntamenti ma soprattutto potranno interagire anche con applicazioni di terze parti.

Altra novità importante è la presenza del nuovo assistente vocale e personale di Google introdotto con i nuovi Google Pixel. Sì perché in Android Wear 2.0 sarà presente il nuovo Google Assistant che migliorerà chiaramente l'interazione tra smartwatch e l'utente. In questo modo sarà possibile utilizzare l'intelligenza artificiale creata dal colosso di Mountain View per chiedere a voce informazioni, per realizzare alcune azioni come fissare un appuntamento, una sveglia o magari chiamare una determinata persona: il tutto semplicemente a voce. Utilizzarlo sarà semplice visto che basterà tenere premuto il pulsante di accensione sul proprio orologio o a voce tramite la parola d'ordine "Ok Google". Al momento le uniche restrizioni saranno quelle di poterlo usare solo nella lingua inglese e in quella tedesca anche se il supporto alle altre lingue, compresa quella italiana, arriverà nei prossimi mesi.

Altre novità riguardano l'introduzione di Android Pay ossia la piattaforma per pagare direttamente con lo smartwatch qualsiasi tipo di acquisto. Questo sarà possibile chiaramente in tutti quei paesi in cui il sistema di pagamento digitalizzato è stato rilasciato e l'utente con Android Wear 2.0 potrà pagare un proprio acquisto fisicamente avvicinando lo smartwatch ad un lettore predisposto all'interno del negozio. Una novità che in qualche modo cerca di contrastare l'espansione del suo principale concorrente, Apple Pay, e che nei prossimi mesi o anni sicuramente diventerà ancora più potente ed utilizzabile.

Infine da non dimenticare la possibilità con Android Wear 2.0 di rispondere in maniera più veloce e semplice ai messaggi proprio tramite lo smartwatch. Sì perché con la nuova relaese gli utenti potranno rispondere tramite l'orologio ad un messaggio in diversi modi: potranno dettarlo tramite voce, potranno digitarlo con la tastiera integrata nello smartwatch oppure potranno rispondere scrivendo a mano o inviando delle emoji. Le smart reply inoltre aiuteranno l'utente con dei suggerimenti intelligenti in base al contesto in modo da rendere la risposta ancora più immediata e semplice.

Android Wear 2.0 dunque arriverà sugli smartwatch compatibili durante le prossime settimane. Ufficialmente gli smartwatch compatibili con il nuovo aggiornamento saranno: