Android Wear 2.0 in roll out su Huawei Watch. Prima ai Beta Tester e poi a tutti gli utenti

Ottime notizie per gli utenti Huawei visto che l'azienda cinese ha iniziato il roll out di Android Wear 2.0 per il proprio Watch di prima generazione. Al momento sembra che l'aggiornamento sia disponibile solo per gli utenti iscritti al programma Beta ma anche per gli altri il rilascio sia questione di ormai poco tempo. Avevamo visto come l'azienda avesse confermato l'arrivo entro il mese di marzo del nuovo Android Wear 2.0 sullo smartwatch di prima generazione e dunque eccoci oggi a testimoniare l'arrivo per alcuni utenti del nuovo firmware che dunque sembra essere ormai pronto per un rilascio globale.

Huawei Watch di prima generazione è pronto a ricevere tutte le funzionalità introdotte da Google con il nuovo Android Wear 2.0 e che permetteranno agli utenti di avere molteplici funzionalità nell'utilizzo di tutti i giorni. In questo caso abbiamo visto come l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo per smartwatch sia uno dei più corposi per l'azienda di Mountain View con l'introduzione di un nuovo sistema di risposta rapida direttamente da orologio ma anche novità a livello estetico con nuove watchfaces ancora più personalizzabili e soprattutto accattivanti. Non solo perché gli utenti potranno utilizzare anche il Play Store integrato per scaricare direttamente sull'orologio le applicazioni senza per forza dover passare per smartphone.

Novità anche per la parte dell'assistente vocale che sarà presente nello smartwatch e che migliorerà chiaramente l'interazione tra smartwatch e l'utente. In questo modo sarà possibile utilizzare l'intelligenza artificiale creata dal colosso di Mountain View per chiedere a voce informazioni, per realizzare alcune azioni come fissare un appuntamento, una sveglia o magari chiamare una determinata persona: il tutto semplicemente a voce. Altre novità riguardano l'introduzione di Android Pay ossia la piattaforma per pagare direttamente con lo smartwatch qualsiasi tipo di acquisto.

Huawei Watch potrà quindi usufruire di tutte queste sostanziali novità grazie al rilascio dell'aggiornamento. Come detto al momento sembra che a riceverlo siano solamente gli utenti iscritti al programma Beta e l'azienda non si sia esplicitamente espressa sul roll out per gli utenti classici ma è palese che il suo arrivo dovrebbe essere questione di giorni o settimane riuscendo quindi a confermare quello che la stessa Huawei aveva promesso.