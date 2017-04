Android Wear 2.0 in ritardo. Ecco i motivi che hanno costretto Google a bloccare l'aggiornamento

Google avrebbe dovuto rilasciare il nuovo aggiornamento ad Android Wear 2.0 nelle scorse settimane per tutti gli smartphone più datati e compatibili con lo stesso. Tale roll out però non è ancora avvenuto e in molti si sono domandati quali problematiche l'azienda avesse affrontato tali da non permettere il rilascio ufficiale della seconda versione del proprio sistema operativo per gli smartwatch. Ecco che per placare la situazione l'azienda di Mountain View ha deciso di esternare le motivazioni che stanno portando a posticipare il rilascio ufficiale.

Google dichiara come Android Wear 2.0 debba essere ancora perfezionato nel codice per alcune problematiche sorte con la compatibilità negli smartwatch di generazione passata. In questo caso l'azienda dichiara con un breve comunicato l'individuazione di un nuovo bug durante la fase finale di rilascio. Tutto questo però sembra non aver minimamente inficiato il rilascio per alcuni orologi digitali quali Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch e Tag Heuer Connected i quali stanno già ricevendo la notifica per l'aggiornamento.

Sappiamo come Google con Android Wear 2.0 abbia avuto nel corso degli ultimi mesi difficoltà nel rilascio dell'aggiornamento e che lo stesso sarebbe dovuto uscire ben prima del mese di febbraio come è invece realmente avvenuto. L'azienda si è scusata in tutto questo dichiarando difficoltà varie nel finalizzare il codice che dunque sembrano essere ancora presenti per alcuni modelli di smartwatch. Ricordiamo che il nuovo Android Wear 2.0 introduce molteplici novità rispetto alla precedente versione del sistema operativo con la presenza del nuovo assistente vocale e personale di Google, quindi l'aggiunta del Play Store per installare le applicazioni direttamente dallo smartwatch, ma anche la presenza di Android Pay per i pagamenti da realizzare con l'orologio ed infine modalità di risposta immediata sempre tramite lo smartwatch.

Android Wear 2.0 dunque arriverà sugli smartwatch compatibili mancanti non appena Google riuscirà a risolvere le problematiche incontrate e sappiamo che ufficialmente gli smartwatch compatibili con il nuovo aggiornamento saranno: ASUS ZenWatch 2, ASUS ZenWatch 3, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander Huawei Watch (tutte le varianti), LG G Watch R, LG Watch Urbane, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 2nd Gen (Women’s Editions), Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission e Polar M600.