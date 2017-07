AmazFit Bip: ecco il nuovo smartwatch di Xiaomi con cardiofrequenzimetro e autonomia di 4 mesi

Xiaomi non è sinonimo solo di smartphone ma anche e soprattutto di accessori ultra tecnologici che permettono agli utenti di ottenere il massimo durante le proprie giornate di lavoro e non solo. In questo caso da tempo l'azienda cinese ha intrapreso anche la strada degli smartwatch grazie alla serie AmazFit che ha riscosso nel tempo molto successo tra gli appassionati grazie ai prezzi contenuti in rapporto alla qualità degli stessi. In questo caso è stato presentato il nuovo AmazFit Bip, un orologio dal design semplice e minimale capace di rappresentare un ottima alternativa ai più costosi e blasonati smartwatch di Apple o di Samsung.

A livello tecnico il nuovo AmazFit possiede una forma del quadrante circolare proprio come il Pace sempre di Xiaomi. In questo caso il Bip dispone di un display da 1.28 pollici, protetto da un vetro Gorilla Glass con finitura in 2,5D con tecnologia Transflective che permette una visione ottimale sotto la luce del sole. Un plus non indifferente però è la presenza di una batteria da 190 mAh che permetterà di portare l'utente ad un utilizzo ininterrotto per oltre 45 giorni con la ricezione di oltre un centinaio di notifiche al giorno. Non è tutto però perché l'autonomia può arrivare a superare i 4 mesi disattivando chiaramente le funzioni smart ma continuando ad utilizzare il monitoraggio del sonno e il conteggio dei passi.

Il nuovo smartwatch possiede tutte le connettività di ultima generazione ma soprattutto possiede la misurazione del battito cardiaco, il conteggio dei passi come anche la misurazione del sonno e tutto grazie anche alla presenza del GPS che dunque permetterà agli utenti di rilevare dislivelli, ritmo nelle camminate o negli allenamenti. Non solo perché permette anche grazie al software integrato da Xiaomi di capire quando l'utente sta realizzando camminate o quando invece sta correndo o andando in bici. Lato fitness oltretutto è utilizzabile facilmente grazie al suo peso di soli 32 grammi comprensivo di cinturino e questo è palesemente un beneficio durante le corse. Da non dimenticare anche la certificazione IP68 che permette di usare lo smartwatch senza alcuna preoccupazione anche in acqua o in situazione estremi.

Il nuovo Xiaomi AmazFit Bip viene equipaggiato anche delle ultime funzionalità presenti con l'applicazione Mi Fit 3.0 a cui è compatibile e questo dunque determina sicuramente un plus non indifferente per l'utenza finale. Il nuovo smartwatch di Xiaomi viene venduto ad un prezzo ufficiale di 399 yaun che equivalgono a poco più di 50 euro. L'utente potrà scegliere, non appena sarà disponibile negli store che permetteranno l'importazione, in quattro differenti colorazioni del quadrante e del cinturino ossia Obsidian Black, Sandstone Grey, Khaki Green e Flame Orange.