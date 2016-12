Activity tracker sì, activity tracker no... Oggi a 14,99 vale la pena di provarci

Quando si fanno i migliori affari? Nei periodi appena successivi a quelli di picco o in quelli appena precedenti. Dopo l'abbuffata dei regali di Natale e prima che inizino i saldi: questo è il momento giusto per accaparrarsi alcune offerte imperdibili. Ieri lo smartwatch a meno di 12 euro rappresentava una di quegli affari da non lasciarsi scappare, anche fosse solo per colmare la propria curiosità in merito a questo tipo di ogggetti. Oggi è la volta degli activity tracker: siete sempre stati curiosidi capire se un braccialetto può davvero aiutarvi a tenervi maggiormente in forma e ad avere una vita più attiva? Con meno di 15 euro oggi potete soddisfare la vostra curiosità, scegliendo anche la livrea che meglio si adatta al vostro stile personale.

DAM Bio Active è infatti proposto oggi su Amazon a soli 14,99€ con uno sconto dell'81% rispetto al prezzo iniziale di 79€. La wrist band è compatibile con dispositivi iOS ed Android, in particolare l'App è disponibile per iOS 7.0 o superiore e Android 4.3 o superiore. Offre diverse funzioni di monitoraggio della salute: è un contapassi, calcola le calorie consumate con le attività quotidiane, misura la distanza percorsa ogni giorni e il tempo passato in attività, oltre a monitorare le ore di sonno: grazie alla connettività Bluetooth è utilizzabile anche come remote control per la fotocamera del nostro cellulare.

L'activity tracker ha un piccolo corpo a forma di parallelepipedo, che può essere inserito in un cinturino in silicone per indossarlo al polso, con un sistema di chiusura privo di fibbie. Unica pecca il sistema di ricarica che utilizza un piccolo connettore 'vecchio stampo' e non la porta micro USB, cosa che avrebbe semplificate le operazioni di ricarica con lo stesso cavo che si utilizza per il cellulare, ma forse l'utilizzo della porta USB avrebbe comportato costi di licenza che avrebbero fatto lievitare il prezzo e stiamo parlando di un dispositivo che vi viene recapitato a casa con soli 15 euro di spesa.