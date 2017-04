Acer annuncia Leap Ware, nuovo smartwatch da 139 Euro

Insieme a notebook e desktop, all'evento next@acer di New York è stato annunciato anche un wearable per il fitness. Acer Leap Ware è uno smartwatch compatibile con Android e iOS grazie all'app Liquid Life, che motiva gli utenti ad esercitarsi promuovendo la competizione amichevole attraverso ricompense nel Market Liquid Life. Il dispositivo utilizza un design moderno con quadrante circolare e sistema operativo proprietario.

Il quadrante viene incorniciato da una scocca in acciaio inox brunito, con un design privo di fronzoli. Si adatta facilmente ad un uso quotidiano, anche grazie al supporto lato software di diverse funzionalità rivolte al benessere e al fitness. Lato hardware, invece, troviamo un chipset MediaTek MT2753 coadiuvato dal sensore biometrico MediaTek MT2511 e da una serie di sensori supportati da algoritmi avanzati.

Grazie alla sinergia delle sue componenti Acer Leap Ware può monitorare frequenza cardiaca, resistenza, livelli di stress/fatica ed esposizione ai raggi ultravioletti. L'autonomia dichiarata dalla società è da tre a cinque giorni, quindi con un uso moderato non dovrebbe essere necessario caricarlo tutti i gioni. Certo è che l'autonomia può variare drasticamente in base alle modalità d'uso e alle impostazioni scelte dall'utente.

Il display integrato ha un diametro di 42 mm (1,6") ed è protetto da uno strato di Gorilla Glass SR+, materiale progettato per offrire un'elevata resistenza ai graffi. Lo smartwatch è inoltre resistente alle intrusioni di liquidi, come segnala la certificazione IP-x7 di cui è provvisto. Non manca una sorta di torcia LED che può essere accesa in ogni momento con un pulsante dedicato, e che si rivela comoda, ad esempio, per illuminare piccoli oggetti di notte o come luce di sicurezza mentre si svolgono le attività fisiche in strada.

Leap Ware utilizza cinturini intercambiabili, disponibili al lancio nei colori Navy Blu e Light Brown. Lo smartwatch è comunque compatibile con qualsiasi cinturino che ha un aggancio da 20 mm, offrendo quindi possibilità di personalizzazione molto elevate. Attraverso l'app Liquid Life, Acer Leap Ware può essere abbinato ad uno smartphone Android o iOS, ricevendo così le notifiche da quest'ultimo.

Gli utenti possono vedere le chiamate in arrivo, leggere i messaggi e utilizzare lo schermo del telefono come dashboard per analizzare i dati raccolti dai sensori dello smartwatch. L'app permette inoltre di impostare gli obiettivi per le attività fisiche, inviare notifiche per gli allenamenti e motivare gli utenti. In seguito arriveranno anche funzionalità aggiuntive, come la possibilità di guadagnare Power Coin portando a termine le attività fisiche e raggiungendo determinati traguardi.

Acer Leap Ware sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre, a partire da 139 Euro. Lo smartwatch sarà inoltre utilizzato in "Special Edition" per le Universiadi 2017 che si svolgeranno in agosto a Taipei. Acer è riuscita a firmare un accordo con MediaTek ed Easycard per la fornitura di 13 mila esemplari che verranno utilizzati da atleti e personale per monitorare gli allenamenti ed effettuare pagamenti nei negozi convenzionati durante il soggiorno. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del produttore.